Usuários ficam SURPRESOS com mensagem EXIBIDA no Twitter

A mensagem “limite de taxa excedido” no Twitter ocorre quando um usuário atinge o limite máximo de postagens que pode ver ou interagir em um determinado período. Este limite é imposto para controlar o uso da API, que fornece dados para aplicativos do Twitter de terceiros.

A partir de 1º de julho de 2023, as contas verificadas do Twitter estão limitadas a ler 6.000 postagens por dia, enquanto as contas não verificadas estão limitadas a apenas 600. Elon Musk anunciou mais tarde que os limites de taxa aumentariam em breve para 8.000 para usuários verificados, 800 para não verificados e 400 para novos usuários não verificados.

A mensagem “limite de taxa excedido” faz parte do sistema do Twitter desde pelo menos 2008, mas as recentes mudanças nos limites causaram frustração generalizada entre os usuários. Milhares de usuários relataram problemas para acessar o site, com muitos encontrando mensagens de erro como “Limite de taxa excedido” ou “Não é possível recuperar tweets”. Esse problema tem sido uma das várias dificuldades técnicas enfrentadas pelo Twitter desde que Elon Musk adquiriu a plataforma de mídia social.

Quanto tempo dura o limite de taxa do Twitter?

O limite de taxa do Twitter dura 15 minutos, que é o intervalo de limite de solicitação mais comum. Durante esse período, os usuários não poderão acessar ou interagir com a API do Twitter além do limite definido. O limite é determinado pelo número de solicitações feitas pelo usuário, ou aplicativo e é considerado separadamente dos limites por usuário.

Se um aplicativo abusar dos limites de taxa, ele será colocado na lista negra e não poderá obter uma resposta da API do Twitter. O limite de taxa se aplica à conta do Twitter do usuário, não aos aplicativos que fazem as chamadas para a API.

Como evitar?

Aqui estão algumas dicas para evitar atingir o limite de taxa do Twitter:

Examine os cabeçalhos HTTP que indicam quando o limite é redefinido e as solicitações de pausa até então;

Reduza seu percentual de uso para 60-70% nas configurações do aplicativo que você está usando;

Use a extensão OldTwitter no navegador da área de trabalho para ignorar o limite de taxa do Twitter;

Esteja ciente do limite mensal do número de Tweets e adie as solicitações até esse dia;

e adie as solicitações até esse dia; Se você exceder um dos limites do Twitter, geralmente receberá uma mensagem de erro que diz especificamente qual limite você ultrapassou, portanto, preste atenção a essas mensagens;

Enviar dados para o Twitter (postagem), como postar uma atualização ou uma mensagem direta, adicionar um tweet aos favoritos, deixar de seguir ou seguir um usuário, não conta para o limite e você pode continuar a fazê-lo mesmo quando seu limite de taxa for excedido.



Você também pode gostar:

É importante observar que, se um aplicativo abusar dos limites de taxa, ele será negado e não poderá obter uma resposta da API do Twitter.

Como verificar o número de chamadas de API restantes no Twitter

Para verificar o número de chamadas de API restantes no Twitter, você pode usar o endpoint GET application/rate_limit_status. Este endpoint responde com um mapa de métodos pertencentes aos recursos especificados pelo parâmetro resources, os usos restantes atuais para cada um desses métodos dentro da janela de limitação de taxa atual e seu tempo de expiração em segundos de época UTC.

Para usar este endpoint, você precisa autenticar sua solicitação com as credenciais da sua conta de desenvolvedor do Twitter. A resposta deste endpoint incluirá o número restante de solicitações que você pode fazer para cada endpoint, bem como o tempo até que o limite de taxa seja redefinido.

É importante observar que os limites de taxa para endpoints da API do Twitter são baseados em um intervalo de tempo, e o intervalo de limite de solicitação mais comum é de 15 minutos. Se você exceder o limite de taxa para um determinado endpoint, a API retornará um código de resposta “Muitas solicitações” e a mensagem de erro “Limite de taxa excedido”.

Para evitar exceder o limite de taxa, você pode armazenar as respostas da API em seu aplicativo ou em seu site, se esperar muito uso, e chamar a API com pouca frequência. Além disso, o envio de dados para o Twitter, como postar uma atualização ou uma mensagem direta, favoritar um tweet, deixar de seguir ou seguir um usuário, não conta para o limite.