USWNT seguro na Nova Zelândia após tiroteio em massa

Um tiroteio em massa estourou na Nova Zelândia perto de onde a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos está se preparando para a Copa do Mundo desta semana… mas, felizmente, oficiais da equipe disseram que todos os seus jogadores e funcionários estão seguros.

De acordo com a polícia da Nova Zelândia, os tiros inicialmente foram disparados na manhã de quarta-feira em um canteiro de obras no CBD de Auckland – a apenas alguns quilômetros de onde o USWNT e outros países devem competir no prestigioso torneio de futebol.