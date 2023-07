UTFPR publica resultado final do Vestibular 2023/2

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) publica às 12h desta terça-feira, dia 18 de julho, o resultado final do Vestibular 2023/2. Desse modo, os participantes já podem consultar a relação de convocados em 1ª chamada por meio do Portal do Candidato, no site da Funtef.

Além de conferir a lista de classificados dentro do limite de vagas ofertadas, o candidato pode consultar o seu desempenho individual. Para a consulta, basta fazer login com o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Matrículas

De acordo com as orientações da UTFPR, os candidatos convocados nessa primeira lista deverão realizar os procedimentos para as matrículas a partir de amanhã, dia 19 de julho. O envio dos documentos solicitados para o registro acadêmico deve ser feito até o dia 21 de julho, próxima sexta-feira.

A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital. Entre os documentos, a UTFPR solicita o RG e o CPF do candidato e o certificado de conclusão o ensino médio e o respectivo histórico escolar.

Os aprovados nesse Vestibular ingressarão nos cursos para os quais foram classificados no 2º semestre letivo deste ano, cujo início está previsto para agosto.



Vestibular 2023/2: processo de seleção

A classificação dos inscritos no Vestibular de Inverno da UTFPR foi estabelecida a partir do desempenho dos participantes em prova sobre assuntos dos componentes curriculares do Ensino Médio. Essa edição do processo seletivo marca a retomada do vestibular tradicional.

A URFPR realizou a aplicação das provas do Vestibular 2023/2 no dia 4 de junho (domingo), para 5.573 candidatos. A universidade esperava mais de 6,8 mil inscritos, dos quais 1.275 faltaram. Desse modo, o Vestibular 2023/2 registrou abstenção de 18,62% dos inscritos. A aplicação das provas aconteceu de forma simultânea nos campi da universidade localizados nos seguintes municípios: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. A UTFPR aplicou uma avaliação composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Desse modo, a prova abarcou conteúdos de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (Espanhol ou Inglês), Filosofia e Sociologia. Além disso, os candidatos responderam a uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. Essa avaliação consiste na produção de texto dissertativo-argumentativo de até 20 lingas sobre tema da atualidade. O tema proposto pela UTPPR foi “A relação entre a Inteligência Artificial e o emprego”.

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital, a oferta total da UTFPR para o Vestibular 2023/2 é de 3.006 (três mil e seis) vagas. As oportunidades são para 107 cursos de graduação de diversas áreas.

O edital estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os treze campi da UTFPR localizados em Apucarana, Mourão, Procópio, Curitiba, Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Os cinco cursos mais concorridos nesse processo seletivo foram: Engenharia da Computação (Campus Curitiba), com 30,48 candidatos por vaga ofertada; Arquitetura e Urbanismo (Curitiba), 30,47; Design Gráfico – manhã (Curitiba), 21,33; Design Gráfico – noite (Curitiba), 17,73; e Sistemas de Informação (Curitiba), 17,61.

A UTFPR reservou parte das vagas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

Nesse sentido, dentro das vagas reservadas, há percentual de vagas para candidatos autodeclarados negros, pardos e indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD). Os aprovados dentro do sistema de cotas deverão comprovar os critérios estabelecidos no edital para garantir a vaga.

Acesse o edital do Vestibular 2023/2 na íntegra para mais informações.

