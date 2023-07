UVA segue com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina; veja como participar

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) é uma instituição de ensino superior privada com sede principal no Rio de Janeiro.

A UVA está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2023/2, que irá selecionar candidatos para ingresso no segundo semestre de 2023 por meio de duas modalidades.

Não perca mais tempo e entenda como você pode fazer a sua inscrição no processo seletivo. Para te ajudar, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina da UVA. Confira!

Vestibular de Medicina UVA: modalidades de participação

Por meio do Vestibular de Medicina, a UVA irá selecionar os seus novos alunos para o curso de Medicina ministrado na instituição.

Para participar do processo seletivo, os candidatos poderão optar por uma das duas modalidades oferecidas:

Uso da nota do ENEM;

Vestibular.

Para a modalidade “uso da nota do ENEM”, a UVA irá destinar 52 vagas. Para a modalidade “vestibular”, por sua vez, serão direcionadas 53 vagas. Ao todo, estão sendo oferecidas 105 vagas para o curso de Medicina.

É importante mencionar que as duas modalidades possuem calendários distintos. Assim, os candidatos devem ficar atentos.

Vestibular de Medicina UVA: inscrições estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina da UVA já começaram e ainda estão abertas. Porém, o prazo para inscrição é diferente conforme a modalidade de participação escolhida pelo candidato:

Uso da nota do ENEM: até 31 de julho ;

Vestibular: até 25 de julho.



Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do formulário eletrônico disponível na página do vestibular no site da Econrio. Para dar início a inscrição, é necessário entrar no site através do login com número de CPF e senha. No momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma das duas modalidades.

Vestibular de Medicina UVA: taxa de inscrição

Os participantes deverão deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 300,00 para participar do vestibular. O pagamento poderá ser efetuado via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Os candidatos que escolheram a modalidade “vestibular” deverão efetuar o pagamento até o dia 25 de julho. Os participantes que optarem por usar a nota do ENEM deverão pagar a taxa de inscrição até 31 de julho. Conforme as informações divulgadas, a confirmação da inscrição estará disponível no site da Econrio em até 24 horas do pagamento da taxa de inscrição.

Vestibular de Medicina UVA: uso da nota do ENEM

Os participantes que optarem pela modalidade “uso da nota do ENEM” não precisarão fazer nenhum tipo de prova e poderão participar do Vestibular de Medicina da UVA por meio do resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio. Serão aceitas as pontuações obtidas entre os anos de 2021 e 2022.

Poderão participar desta modalidade os candidatos que obtiveram média geral no ENEM igual ou superior a 400 pontos e pontuação igual ou superior a 500 na prova de redação.

No momento da inscrição, os candidatos deverão enviar uma cópia do Boletim de Notas do ENEM da edição escolhida para o sistema da Econrio. O documento deverá conter o registro de notas obtidas e poderá ser encontrado na Página do Participante, no site do Inep.

Vestibular de Medicina UVA: vestibular

A modalidade “vestibular” do processo seletivo prevê a aplicação de uma prova no dia 30 de julho.

Além de uma proposta de redação, a prova será composta por 30 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte forma:

10 questões de Linguagens (incluindo Língua Estrangeira – Espanhol ou Inglês);

10 questões de Matemática;

10 questões de Biologia.

O gabarito da prova será divulgado ainda no mesmo dia de aplicação do exame e os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito.

Vestibular de Medicina UVA: divulgação dos resultados

Para os candidatos que escolheram a modalidade “nota do ENEM”, o resultado preliminar do Vestibular será divulgado no dia 01 de agosto. Os candidatos poderão enviar recursos e o resultado final será liberado no dia 03 de agosto.

O resultado da modalidade “vestibular”, por sua vez, será divulgado no dia 04 de agosto.