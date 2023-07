vai fazer frio ou calor?

O ciclone extratropical que começou atuar na região sul do Brasil ainda está influenciando o tempo, principalmente nas regiões sul e sudeste hoje. Assim, neste artigo, apresentamos a previsão climática para todo o Brasil, nesta quinta-feira, dia 27 de julho de 2023.

Este fenômeno no clima que está afetando o Rio Grande do Sul, o ciclone extratropical, está trazendo uma nova massa de ar frio ao Brasil. Logo, isso vai fazer com que as temperaturas caiam, principalmente no estado gaúcho.

Além disso, os ventos da costa leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão com rajadas de até moderada intensidade, mas nada tão assustador. Essas rajadas não devem passar dos 75 km/hora.

A previsão do tempo para quinta-feira, 27 de julho de 2023

Nos estados do sul: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, com a atuação deste ciclone extratropical, a temperatura irá decair bastante no estado gaúcho, podendo ocorrer geadas.

As geadas estão previstas para ocorrerem em boa parte do estado gaúcho inclusive na região metropolitana de Porto Alegre. Hoje, o Rio Grande do Sul é o estado que está sentindo mais intensidade nos efeitos dessa massa de ar frio as temperaturas estão caindo. Assim, a partir desta madrugada de quinta-feira, as mínimas em Bagé ficam próximas dos 3o C.

Já os estados de Santa Catarina e Paraná não devem ser atingidos com força pela queda de temperatura. Sendo assim, aqueles que podem sentir uma queda nas temperaturas são os municípios localizados mais ao leste e próximos da Costa.

No Sudeste, as temperaturas também podem cair um pouquinho, mas novamente o frio fica restrito aos municípios mais próximos do Leste e do litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Na capital paulista, por exemplo, a mínima deve ficar acima dos 13 graus. Ou seja, o frio não vai chegar aos municípios do interior, nem a nenhum outro estado do sudeste, que continuarão com calor acentuado com temperaturas máximas acima dos 30 graus.

O que está causando estas diferenças de temperatura nas diversas regiões do Brasil?



A diferença entre as temperaturas das diversas regiões do país tem muito a ver com as características climáticas de cada uma delas. No momento, estamos vendo que a região sul está enfrentando um friozinho enquanto as outras regiões como Sudeste estão mais quentes.

Essa variação pode ser explicada por diferentes fatores atmosféricos que estão atuando em cada região. Por exemplo, entre os fatores climáticos que estão atuando tem-se o fenômeno do El Niño, que é um dos principais influenciadores do clima aqui no Brasil neste ano de 2023 e vai influenciar também em 2024.

Mas, o El Niño não é o único responsável pelo clima de cada região, existem outros fatores climáticos que também contribuem para as variações das temperaturas e das chuvas.

Como estará a questão dos ventos para esta quinta-feira?

Como o ciclone extratropical vai estar atuando mais ao sul do Rio Grande do Sul, os ventos nesta madrugada de quinta-feira vão estar mais intensos, nas regiões litorâneas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Mas pelo que tudo indica, não trarão muitos transtornos. Pois, a partir desta manhã de quinta-feira, a previsão de ventos de 5 km/h, já que o ciclone estará mais afastado da costa litorânea, a partir da tarde de hoje.

Enquanto, no restante do país, os ventos estarão normais e em algumas regiões, quase inexistentes.

Como será a previsão do tempo nesta quinta-feira?

De acordo com comunicado emitido pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), há risco moderado para pancadas de chuva isoladas intensas. Assim, sob o efeito do ciclone que vai continuar avançando de forma costeira, trazendo chuvas pontuais de fraca moderada intensidade entre o leste do Paraná e Santa Catarina.

Na região Norte, terá volumes de chuva maiores que 20 mm, podendo ultrapassar 50 mm em áreas do Noroeste do Amazonas e norte de Roraima. Tudo isso, por causa do calor e da alta umidade. Mas, nas outras áreas como em Rondônia, Acre, Tocantins e sul da região o tempo vai ficar seco e sem chuva.

Em outros locais, pode ocorrer baixos acumulados de chuva menores que 30 mm da costa leste da região, especialmente no litoral sul da Bahia. No entanto, nos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia no interior e norte do Nordeste, o tempo vai continuar estável e seco.

No centro-oeste e Sudeste, o tempo vai ficar estável, e sem chuva na maior parte do tempo. Aliás, este fato ocorre tendo em vista a formação de um sistema de alta pressão e uma massa de ar seco, que vão dominar o tempo a umidade relativa do ar também vai ficar baixa, com valores inferiores a 30%, principalmente no centro-oeste e Oeste de São Paulo.