Vai negociar dívidas? Cuidado com os golpes; veja dicas!

Se você vai negociar dívidas, seja por intermédio do programa Desenrola Brasil ou não, é importante ficar atento! Recentemente, autoridades têm detectados golpes na internet que envolvem possíveis negociações de dívidas.

Por isso, preparamos este guia para você saber mais sobre como pode se proteger e como agir para impedir a ação dos criminosos contra você. Acompanhe e entenda!

Se você vai negociar dívidas, fique atento aos golpes

Com o lançamento do programa Desenrola Brasil, muitos brasileiros têm refletido e feito as contas na hora de renegociar dívidas com bancos e instituições financeiras. Só que, além desse grupo que negocia por intermédio do Desenrola, há pessoas que também estão em busca da reorganização financeira sem esse tipo de suporte, ou seja, negociando diretamente com o estabelecimento onde há dívidas em aberto.

Nesse ínterim, muitos criminosos têm criado sites falsos para persuadir as vítimas e fazer com que elas acabem perdendo dinheiro, crendo que estão pagando as suas dívidas em aberto. As propostas de quitação das dívidas podem ser bem tentadoras, o que levam as vítimas a ação de pagar.

Por exemplo, pelo WhatsApp, algumas vítimas recebem o contato de um possível “banco” que quer renegociar a dívida da vítima. Por conta da persuasão usada pelos criminosos, a pessoa acredita estar realmente conversando com o banco. Como as propostas costumam ser tentadoras – ou seja, são oferecidas condições de pagamento muito abaixo das dívidas que as pessoas têm com o banco -, há uma grande adesão a esse pagamento.

No entanto, quando a pessoa faz o Pix ou paga um boleto, o dinheiro não é enviado para o banco, mas, sim, para um criminoso, que se aproveita da vulnerabilidade das pessoas com dívidas para roubá-las virtualmente.

Cuidado com os links recebidos no WhatsApp

Por conta dessa onda de golpes que tem atingido quem vai negociar as dívidas, é importante deixar aqui o alerta: o banco, por meio do Desenrola Brasil, não irá procurar os clientes para negociar. O caminho é o contrário: os clientes que devem procurar o banco para saber quais são as possibilidades.

Em outras circunstâncias, o envio de links também é suspeito. Nunca clique em um link de banco ou do estabelecimento que você está devendo, sem ter a certeza de que o contato é oficial e realmente verídico. Na dúvida, sempre procure os canais oficiais.

Procure os canais oficiais dos bancos

Os sites oficiais, telefones para contato e até mesmo as agências físicas são as únicas fontes de contato seguras. Em alguns casos, o app do banco também pode ter a opção de chat, e é por esses canais que você deve conversar com a instituição.



Portanto, se alguém entrar em contato com você via anúncio do Facebook ou por meio do WhatsApp, desconfie! Infelizmente, a onda de golpes de negociação de dívidas está bem grande, e todo cuidado é pouco nessas circunstâncias.

Reforçamos, mais uma vez: em caso de dúvidas, procure portais oficiais do banco para saber se realmente se trata de um contato oficial ou não.