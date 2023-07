VAI SAIR! Cesta básica será distribuída para ESTE grupo de cidadãos

Ótimas notícias para as famílias do Brasil. Está sendo liberada uma quantidade significativa de cesta básica, juntamente com um suporte financeiro de R$ 800. A confirmação do auxílio foi feita pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias.

Existe também a opção de antecipar o Bolsa Família, bem como efetuar um levantamento do FGTS (Fundo de Segurança do Período de Trabalho). Sem contar com Auxílio Rural no valor de R$ 4.600. Com tudo isso e a cesta básica, milhares de brasileiros poderão se tranquilizar tendo a comida na mesa.

Cesta básica e diferentes outras ações irão auxiliar os habitantes desta localidade

As ótimas notícias emergem no meio de uma catástrofe no Estado de Alagoas. Recentemente, uma tempestade atingiu 32 municípios desse Estado. Assim, conforme dados fornecidos pela Defesa Civil, aproximadamente 3.404 indivíduos estão desprovidos de lar e 3.959 desabrigados. Nesse sentido, o Governo Federal divulgou a liberação não somente de 4.000 cestas básicas, mas também:

Um apoio de R$ 800;

A retirada do FGTS (Fundo de Segurança do Período de Trabalho) – Modalidade de saque por Calamidade Pública;

Um Auxílio Rural no valor de R$ 4.600.

A divulgação dos recursos ocorreu na terça-feira passada (11), pelo governador do Estado de Alagoas, Paulo Dantas. Ademais, os ministros do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes; dos Transportes, Renan Filho; e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, também estavam presentes.

Opinião dos ministros

Cada integrante do ministério ofereceu sua perspectiva com o intuito de contribuir com medidas benéficas para essas famílias. O ministro Wellington Dias, por exemplo, corroborou a autorização de R$ 800. Esse montante será concedido às pessoas que, de maneira comprovada, ficaram sem abrigo ou foram deslocadas nos municípios afetados pelas intensas precipitações.



De acordo com o responsável pelo Departamento de Avanço e Apoio Social, essa quantia será direcionada para assistência imediata, visando à aquisição de colchões e produtos de higiene. Ademais, serão disponibilizadas 4 mil cestas básicas para as famílias. Enquanto isso, Renan Filho observou a necessidade de tomar medidas preventivas contra desastres.

Filho recordou que, nos próximos anos, o Brasil enfrentará o fenômeno El Niño. Haverá áreas com extrema seca e outras com chuvas abundantes. Portanto, segundo ele, é indispensável elaborar um plano para prevenir e minimizar esses desastres. Além disso, o governador Paulo Dantas manifestou sua intenção de trabalhar na reconstrução das áreas afetadas.

No que diz respeito ao adiantamento do Bolsa Família, as pessoas atingidas poderão receber no primeiro dia em que o benefício é pago, independentemente do dígito final do seu Número de Inscrição Social (NIS). A princípio, em julho, os pagamentos do programa serão iniciados em 18 de julho. No que se refere ao saque do FGTS, trata-se do Saque por Calamidade Pública, o qual deve ser solicitado por meio do aplicativo.

Afinal, como requisitar o Saque por Calamidade Pública?

Como previamente mencionado, além da cesta básica, também estão sendo oferecidas outras alternativas. Uma delas é o Saque por Calamidade Pública do FGTS. Para solicitar, o trabalhador deve seguir os passos a seguir:

Em primeiro lugar, será necessário acessar o aplicativo FGTS (disponível para os sistemas Android e iOS ) e, em seguida, selecionar a opção “Meus Resgates”;

e ) e, em seguida, selecionar a opção “Meus Resgates”; Logo após, escolha “Outras Circunstâncias de Retiradas”;

Em seguida, indique o motivo da retirada como “Calamidade Pública”;

Feito isso, selecione o município onde reside e, em seguida, clique em “Continuar”;

Escolha uma das opções para receber o seu FGTS (Transferência para conta bancária/Retirada em uma agência bancária);

Anexe os documentos exigidos pela plataforma;

Verifique os documentos anexados e, em seguida, confirme a transação;

Por fim, se tudo estiver correto, o valor será depositado em sua conta.