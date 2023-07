Vale a pena comprar uma este ano?

A Cesta Básica tornou-se um item indispensável no orçamento de muitas famílias brasileiras. Com a crescente inflação e o constante aumento dos preços dos alimentos, muitos estão se perguntando: vale a pena comprar uma cesta básica em 2023?

O mercado deste seguimento tem crescido substancialmente nos últimos anos devido às constantes variações nos preços dos alimentos. Em um estudo realizado em 2022, foi revelado que a cesta básica seria 29% mais barata que a compra de itens avulsos. Dessa forma, com a tendência de preços em alta, muitos negócios voltaram-se para a venda de cestas básicas, incluindo lojas virtuais que oferecem várias opções de tamanho e preço.

Originalmente, as empresas que vendiam cestas atendiam principalmente Organizações Não Governamentais (ONGs) e revendedores. Entretanto, muitas pessoas também compravam cestas básicas para doar para famílias de baixa renda. No entanto, os consumidores finais perceberam que este serviço poderia ser uma maneira eficaz de economizar, e a demanda por cestas básicas aumentou significativamente.

Personalizando a Cesta Básica

Uma tendência recente é a personalização da cesta. As empresas começaram a criar kits com produtos de limpeza, carnes e outros itens personalizados de acordo com as necessidades e orçamentos específicos dos clientes. Isso permitiu que mais pessoas tivessem acesso a alimentos e produtos de qualidade por um preço acessível.

Fazer a Pesquisa: Atacado vs. Varejo

Uma dica útil para economizar na compra de alimentos é pesquisar os preços nos chamados “atacados”. Estes estabelecimentos funcionam como distribuidores de alimentos ou um grande depósito de supermercado. Há até mesmo famílias que se juntam para comprar mais quantidade de arroz, feijão e até água mineral. Portanto, é importante pesquisar na sua cidade sobre esses atacadões e ver como eles funcionam.

Comprando a Cesta Básica: Prós e Contras

Com o aumento constante dos preços, muitos brasileiros estão se perguntando se vale a pena comprar a cesta básica ou os itens avulsos. A resposta para essa pergunta depende de vários fatores, incluindo o tamanho da família, o orçamento, e as necessidades específicas de cada um.

Uma estratégia que muitas pessoas têm adotado é reduzir as idas ao supermercado. Isso não só ajuda a economizar na gasolina, mas também limita os gastos com produtos que não fazem parte da cesta básica.

Outra maneira de economizar é aproveitar as promoções e descontos oferecidos pelos supermercados. Muitos mercados têm dias específicos de promoções, como o dia das verduras ou das carnes. Participar dessas promoções pode resultar em economia significativa.



Ao decidir comprar uma cesta básica, é importante planejar e organizar as compras. Isso inclui verificar quais itens são necessários, quais são os itens que já tem em casa, e quais são os itens que estão em promoção.

Cesta Básica vs. Itens Avulsos

A decisão entre comprar uma cesta ou itens avulsos depende em grande parte do orçamento e das necessidades individuais. No entanto, a tendência parece favorecer a compra da cesta básica, pois ela oferece uma maior economia e conveniência.

A cesta pode ser uma maneira eficaz de economizar dinheiro em 2023. No entanto, é importante pesquisar e planejar cuidadosamente para garantir que você está obtendo o melhor valor pelo seu dinheiro. Lembre-se, a melhor decisão é aquela que atende às suas necessidades e ao seu orçamento.