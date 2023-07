Vale a pena guardar dinheiro no Nubank? Entenda se o rendimento é bom!

Quando se trata de economia familiar, muitas pessoas se perguntam se vale a pena guardar dinheiro no Nubank. Afinal, será que realmente rende o dinheiro que é mantido na conta? Os benefícios são verdadeiramente significativos?

Para te ajudar a tomar a sua própria decisão, fizemos este conteúdo com algumas informações importantes sobre esse assunto. Não deixe de conferir e saiba mais sobre o rendimento do Nubank!

Vale a pena guardar dinheiro no Nubank?

Antes de qualquer coisa, é importante termos em mente que poupar um valor do seu salário, todos os meses, é sempre algo benéfico e que pode valer muito a pena mais tarde. Afinal, dessa forma é possível montar uma reserva de emergência, por exemplo.

Só que além disso, saber em quais locais o seu dinheiro pode render com mais facilidade e promover maiores ganhos para você é muito importante. Pensando em contas digitais, o Nubank pode sim ser uma excelente alternativa.

Isso porque o dinheiro rende mensalmente de acordo com a taxa Selic vigente. Além disso, dentro do próprio aplicativo é possível encontrar alternativas com rendimentos ainda maiores, que chegam até 112% do CDI, às vezes. Lembrando que 100% do CDI, hoje, em julho de 2023, é o mesmo que 13,75% ao ano.

Entretanto, é importante frisar que o dinheiro já começa a render a partir do momento que você apenas o deixa guardado mais de 30 dias na sua conta, sem “aplicá-lo” em nada. Isto é, apenas manter o dinheiro na conta do Nubank ou no seu “porquinho” já é o suficiente para começar a ter um rendimento de pouco mais de 1% ao mês.

Obviamente, não se esqueça de que se a taxa Selic variar, esse rendimento também poderá mudar.

Com isso em mente, podemos dizer que, sim, vale a pena guardar dinheiro no Nubank, especialmente se você deseja guardar uma quantia que seja acessível em casos de emergências, por exemplo.

Quanto pode render o dinheiro no Nubank?

Como vimos acima, tudo depende da taxa Selic vigente no momento. Hoje, de acordo com o rendimento do CDI que vem ocorrendo na “poupança simples”, digamos assim, dentro do Nubank, é possível ter um rendimento de 13,75% ao ano.

Para você compreender um pouco mais, imagine que você guardou R$ 1000 no seu porquinho, dentro do app do Nubank. A partir disso, pretende deixar esse valor guardado ao longo de um ano, pelo menos.



Você também pode gostar:

Se a taxa Selic se mantiver como está hoje, daqui 12 meses você terá um rendimento de R$ 137,50, o que pode ser ótimo para quem deseja começar a ter um dinheiro a mais guardado, concorda?

Obviamente, existem outros investimentos que podem render mais anualmente, no entanto, se você quer começar aos poucos e quer um valor de reserva de emergência que seja acessível, essa pode realmente ser uma boa alternativa.

Basta fazer as contas e avaliar até que ponto vale a pena guardar dinheiro no Nubank no seu caso.