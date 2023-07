Valor de R$ 1.320 está liberado HOJE? Veja COMO SACAR PIS 2023 de VALOR MAIOR

O PIS (Programa de Integração Social) é um benefício concedido aos trabalhadores brasileiros que atuam em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal. O abono salarial do PIS é uma importante fonte de renda extra para milhões de brasileiros todos os anos.

Neste artigo, vamos falar sobre o novo calendário do PIS para o ano de 2023, destacando os valores liberados e as datas de pagamento para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Além disso, vamos mostrar como sacar o PIS 2023 e as informações relevantes sobre esse benefício.

O que é o PIS?

O PIS (Programa de Integração Social) é um programa do governo federal que tem como objetivo promover a integração do trabalhador com o desenvolvimento da empresa em que ele trabalha. O PIS é financiado pelas contribuições das empresas e tem como principal benefício o abono salarial, que é pago aos trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo.

Quem tem direito ao PIS 2023?

Para ter direito ao PIS 2023, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios:

Ter recebido até dois salários mínimos mensais em 2022;

Não ter trabalhado para pessoa física;

Ter cadastro no sistema PIS/PASEP por pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado pelo menos trinta dias com carteira assinada no ano de 2022.

É importante destacar que as empregadas domésticas não têm direito ao abono salarial do PIS 2023, já que o benefício é voltado apenas para trabalhadores que atuam em regime CLT.

Calendário PIS 2023: Valor e Datas de Pagamento



Você também pode gostar:

O calendário do PIS 2023 foi divulgado pelo governo federal e estabelece as datas de pagamento do abono salarial de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Confira abaixo as datas de pagamento para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro:

27/07/2023: Valor de R$ 1.320 para os nascidos em novembro e dezembro.

É importante ressaltar que o valor do abono salarial do PIS pode variar de acordo com o tempo de trabalho do trabalhador no ano-base. Quanto mais meses trabalhados, maior será o valor a ser recebido. Portanto, é fundamental consultar a tabela do PIS para saber exatamente qual será o valor a ser pago.

Como sacar o PIS 2023?

Para sacar o PIS 2023, o trabalhador pode seguir os seguintes passos:

Acesse o Portal Gov.br ou utilize a Carteira de Trabalho Digital. Entre em contato com a Caixa Econômica Federal pelo telefone de atendimento: 0800 726 0207.

É importante ter em mãos o número do PIS, que pode ser encontrado na Carteira de Trabalho ou no Cartão Cidadão. Além disso, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, como RG ou CNH, para realizar o saque.

Dúvidas frequentes sobre o PIS

Quando será pago o PIS 2023?

O PIS 2023 será pago de acordo com o calendário estabelecido pelo governo federal. Para os nascidos em novembro e dezembro, o pagamento será realizado no dia 27 de julho de 2023.

Qual o valor do PIS 2023?

O valor do PIS 2023 varia de acordo com o tempo de trabalho do trabalhador no ano-base. Quanto mais meses trabalhados, maior será o valor a ser recebido. É importante consultar a tabela do PIS para saber exatamente qual será o valor a ser pago.

O abono salarial do PIS é obrigatório?

Não, o abono salarial do PIS não é obrigatório. Ele é um benefício concedido aos trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal. No entanto, é uma forma de incentivar a integração do trabalhador com o desenvolvimento da empresa em que ele trabalha.

Ademais, o PIS é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros, proporcionando uma renda extra que pode ser utilizada para diversas finalidades. Com o novo calendário do PIS 2023, os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro poderão receber o valor de R$ 1.320. É fundamental ficar atento às datas de pagamento e saber como realizar o saque do benefício.

Para mais informações sobre o PIS, consulte o site oficial do governo federal e fique por dentro de todas as novidades e orientações sobre o abono salarial. Aproveite o benefício e utilize-o da melhor forma possível, garantindo mais tranquilidade financeira em sua vida.