Valor MÉDIO pago no Bolsa Família CAIU e motivo entristece brasileiros

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que tem como objetivo principal combater a pobreza e a desigualdade no país. Ele atende a famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um auxílio financeiro mensal que ajuda a garantir condições mínimas de subsistência.

Diminuição no valor médio do Bolsa Família

Recentemente, foi observada uma diminuição no valor médio pago pelo programa Bolsa Família. Em junho, a média paga era de R$ 705,40. No entanto, este valor caiu para R$ 684,17, uma redução significativa que afeta milhões de famílias que dependem deste auxílio.

Paralelamente à queda no valor médio, o número de famílias beneficiadas também diminuiu. Em junho, 21,2 milhões de famílias foram atendidas pelo Bolsa Família. No mês seguinte, esse número caiu para 20,9 milhões.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a diminuição do valor médio e do número de famílias beneficiadas se deve a um cruzamento de dados que resultou no cancelamento de 341 mil benefícios irregulares. Estes benefícios estavam sendo pagos a famílias com renda acima do permitido pelo programa.

Regra de Proteção do Bolsa Família

O Ministério também informou que 2,18 milhões de famílias foram enquadradas na chamada Regra de Proteção. Nesse sentido, de acordo com esta regra, se um membro da família consegue um emprego formal com remuneração de um salário mínimo, essa pessoa pode permanecer no programa por até dois anos, recebendo R$ 378,91 por mês.

Assim apesar da queda no valor médio, o governo havia prometido elevar o benefício médio para R$ 714 a partir de junho, como parte de uma reformulação do programa. No entanto, essa promessa ainda não foi cumprida.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social afirmou que o Bolsa Família é um programa “dinâmico”, com entradas e saídas todos os meses. Isso significa que as famílias que passam a se encaixar nos critérios do programa são incluídas, enquanto aquelas que deixam de se enquadrar são excluídas.

8. Bônus para lactantes

Por fim, uma das medidas que o governo pretende implementar para aumentar o valor médio do Bolsa Família é a inclusão de um bônus para lactantes. Segundo o Ministério, essa medida ainda não foi implementada, mas deve contribuir para que o valor médio do benefício atinja a promessa de R$ 714.

Em síntese, a queda no valor médio do Bolsa Família e a diminuição no número de famílias beneficiadas são fenômenos preocupantes, que afetam milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. É fundamental que o governo cumpra suas promessas e continue aprimorando o programa para garantir que ele continue a cumprir sua importante missão social.