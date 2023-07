Vanna White fez acordo parcial para ‘Roda da Fortuna’

Vanna White negociou seu contrato com “Wheel of Fortune”, mas apenas a versão de celebridade, não o programa sindicalizado, e nos disseram que a Sony deixou claro … eles não são receptivos às exigências dela.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ, advogado de Vanna, Bryan Friedman , negociou o contrato de Vanna para “Celebrity Wheel of Fortune”. Acontece que o acordo foi encerrado, mas o contrato dela para o programa sindicalizado vale por mais um ano, então o mais importante primeiro.

Fomos informados de que Friedman disse à Sony que Vanna queria 50% do que Pat estava ganhando, mas a Sony não revelou o salário de Pat para “Celebrity Wheel”. Ouvimos dizer que Pat ganha quase US $ 400 mil por episódio. No final, fomos informados de que Vanna pagou $ 100.000 por episódio, o que nos foi dito ser um “aumento significativo” de seu último contrato.