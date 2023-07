Vanna White sobe no TMZ Celebrity Tour Bus, mãe no futuro da ‘Roda da Fortuna’

Vanna White é incrível!!! Ela pulou no TMZ Celebrity Tour Bus sábado no meio de sua corrida de sorvete, e quem sabia que seu filho era tão gostoso!

Vanna e 29 anos Nikko tinha acabado de chegar à sorveteria Jenni’s em Bev Hills quando nosso guia a avistou. Vanna pulou no ônibus e se divertiu muito com nossos convidados.

TMZ contou a história, ela é exigindo pelo menos metade sobre o que Pat Sajak faz se ela continuar seu reinado de mais de 40 anos no programa. Pat ganha cerca de US$ 15 milhões – Vanna ganha US$ 3 milhões e não ganha nada há 18 anos. Lembre-se, mesmo “Wheel” se refere a ela e Pat como “as estrelas do show”, sem fazer distinção entre os dois.