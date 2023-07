Várias lutas em campo no campo de treinamento do New York Jets

EUt parece que o Jatos de Nova York o campo de treinamento teve um início agitado, pois já houve alguns incidentes em campo entre os jogadores. Esses incidentes adicionaram um elemento de emoção ao acampamento.

No sábado, houve relatos de várias brigas dentro de campo, uma delas ocorrendo pelo lado direito da linha ofensiva, que foi rapidamente resolvida. No entanto, alguns dos outros incidentes foram capturados na câmera.

Curiosamente, esses incidentes ocorreram durante o primeiro dia de treinos abertos ao público e diante de uma multidão com ingressos esgotados.

Enquanto alguns jogadores parecem estar se dando bem, espera-se que a verdadeira animosidade exibida no campo entre certos jogadores torne a TV cativante.

Em seu jogo de estreia, os Jets voltarão ao Jogo do Hall da Fama do Futebol Profissional pela primeira vez desde 1992. Eles enfrentarão o Cleveland Brownscom quem jogou pela última vez na pré-temporada em 2008. O jogo será no Estádio do Hall da Fama de Tom Benson em Canton, OH, na quinta-feira, 3 de agosto.

Notavelmente, este jogo marcará a estreia de Rodgers como zagueiro dos Jets depois de chegar em uma troca de Baía Verde, oficialmente durante a semana do Draft da NFL. Além disso, dois dias depois, ex-grandes do Jets Darrelle Revis e Joe Klecko será consagrado no Pro Football Hall of Fame nas cerimônias anuais realizadas no mesmo campo.