veja 8 coisas para pedir ajuda ou perguntar ao Bard

O Bard é o chatbot de inteligência artificial desenvolvido pelo Google que tem como objetivo, oferecer a seus usuários uma ferramenta inovadora capaz de responder a uma série de perguntas como se fosse um humano. Ele traz algumas funções parecidas com o conhecido ChatGPT, da OpenAI, lançado em novembro de 2022.

Todavia, o Bard apresenta alguns recursos impressionantes, como a possibilidade de os usuários baterem um papo com o robô, e responder a perguntas e questionamentos relacionados a qualquer assunto em questão. É uma ferramenta do Google bastante prática, e aplicada em diversas tarefas do cotidiano.

Dessa forma, com o uso da inteligência artificial, seus usuários podem obter dicas e sugestões bastante úteis, que podem ajudar na execução de tarefas. O Bard, de fato, consegue facilmente, por exemplo, apresentar algumas receitas para um jantar a dois, com os produtos alimentícios que constam na geladeira do usuário.

Vale ressaltar que os chatbots como o Bard, com inteligência artificial, têm sido notícia já a algum tempo em todo o mundo. Muito tem se questionado a respeito, pelo fato de que a tecnologia, pode tomar o lugar de humanos na realização de inúmeras tarefas. Desse modo, várias pessoas têm criticado a sua utilização.

10 coisas para pedir ajuda ou perguntar ao Bard

A princípio, convém mencionar que os usuários que desejam utilizar o Bard não precisam baixar nenhum aplicativo. Desse modo, a plataforma de inteligência artificial pode ser acessada através de sua versão web, por um aparelho celular, ou ainda, pelo computador. Entretanto, é preciso que o usuário tenha uma conta no Google.

1 – Tarefas do dia a dia

Os usuários podem utilizar o Bard para criar algumas listas com tarefas para o seu dia a dia. A ferramenta de inteligência artificial auxilia na organização das prioridades, além de sugerir estratégias para gerenciar melhor o tempo e aumentar exponencialmente a produtividade. Pode ser bastante útil para desorganizados.



2 – Treino de exercícios físicos

O chatbot do Google também pode ser utilizado para criar um treino de exercícios físicos que podem ser feitos em casa. O Bard consegue apresentar várias sugestões aos seus usuários relacionados ao objetivo, equipamentos à disposição e ao seu condicionamento físico. No entanto, não toma o lugar de um personal trainer.

3 – Operações de matemática

O Bard é uma ferramenta que apresenta uma grande capacidade para resolver todo tipo de cálculo de matemática. De fato, a ferramenta de inteligência artificial consegue fazer operações de vários níveis, desde simples cálculos até problemas mais complexos. Além disso, o robô dá explicações e dicas para seus usuários.

4 – Conselhos sobre a vida

Primeiramente é necessário observar que o Bard é um chatbot, ou seja, ele não tem emoções e muitas vezes apresenta respostas genéricas. Entretanto, ele pode aconselhar seus usuários sobre diversos assuntos, como carreira, relacionamentos, saúde mental e bem estar. É possível utilizá-lo dessa forma em seu dia a dia.

5 – Resumo de textos

O robô do Google pode ser utilizado para resumir o conteúdo de um longo texto em poucos segundos. O Bard consegue apresentar os principais pontos e o assunto mais relevante presente em um texto. Em síntese, os usuários, dessa maneira, conseguem economizar tempo e utilizá-lo na realização de outras tarefas.

6 – Mensagens de e-mail

Ademais, a ferramenta de inteligência artificial do Google dá um auxílio a seus usuários na criação de mensagens de e-mail. O Bard apresenta diferentes estruturas, corrige erros gramaticais, e apresenta outras opções de palavras. Aliás, se quiser, pode-se solicitar ao chatbot para criar o texto inteiro, sem maiores problemas.

7 – Criação de conteúdo

Em suma, o Bard pode ser bastante útil para quem precisa criar um certo tipo de conteúdo mas que está no momento com algum bloqueio criativo. O chatbot consegue apresentar aos seus usuários algumas ideias, e sugestões para diferentes tipos de formatos. Ele ajuda na criação de artigos, textos, roteiros para vídeos, etc.

8 – Tradução de textos

Em conclusão, o Google já oferece a seus usuários uma ferramenta de tradução já há algum tempo. No entanto, o Bard possui uma maior capacidade de compreensão em vários idiomas. Sua inteligência artificial é capaz de interpretar conteúdos em diversas línguas, com agilidade e de uma maneira bastante eficiente.