Veja agora como funciona o streaming gratuito Pluto TV

O ato de assistir um filme ou a uma série nem sempre é barato. Ir ao cinema, por exemplo, inclui não apenas os preços do ingresso, mas também da passagem e da pipoca, por exemplo. Ficar em casa e assistir algo em um app de streaming também poderia ser uma opção, mas neste caso também há gasto, já que estas empresas também cobram mensalidades.

E se existisse um streaming que te permitisse assistir grandes produções em casa sem cobrar nada por isso? O fato é que existe. Estamos falando do Pluto TV, um dos sites de transmissão de filmes e séries mais populares do país. Embora tenha uma funcionalidade muito positiva, boa parte dos brasileiros sequer sabe da existência do aplicativo.

Pontos positivos do Pluto TV

Sem vínculo

Um dos pontos positivos do Pluto Tv é que estamos falando de um streaming que não exige o vínculo do usuário. Normalmente, a grande maioria dos streamings solicita que o cidadão insira os seus dados pessoais, e até mesmo o número do cartão de crédito, mesmo nos casos em que há um período de cortesia para o uso do aplicativo.

No caso do Pluto Tv, nada disso é necessário. Basta realizar o download gratuito no celular, ou acessar o site oficial no navegador do seu computador, e começar a assistir as suas séries ou filme favoritos, sem precisar se preocupar com nenhum tipo de interferência no seu e-mail, por exemplo.

Totalmente grátis

Outro ponto que atrai muitos usuários para o Pluto TV é que ele é totalmente gratuito. De acordo com os desenvolvedores, o sistema é 100% de graça, independente da série, do filme ou do documentário que você quer assistir. E não há nenhum tipo de pegadinha neste tipo de gratuidade.

Alguns streamings apresentados como gratuitos na internet, até são de graça, mas apenas em uma parte do seu catálogo. Em alguns casos, eles concedem gratuidade para apenas alguns episódios de uma série, por exemplo. Assim, o usuário fica frustrado porque precisa pagar para seguir assistindo. Este problema não ocorre no Pluto TV.

Sem vírus

Outro ponto positivo do Pluto TV é que não há vírus para invadir os seus dispositivos. Pessoas que costumam acessar sites gratuitos de transmissão de filmes e séries costumam conviver com a abertura de uma série de pop-ups.

No Pluto TV, a propaganda também existe, mas não em forma de pop-up. O sistema de comerciais interrompem o filme como se fosse uma emissora de TV comum, quando veicula os comerciais no meio da programação.

Catálogo



Outro ponto que também costuma ser elogiado pelos usuários do Pluto Tv é a variedade do catálogo. O aplicativo conta com milhares de títulos de filmes e séries que podem ser vistos sob demanda. Veja abaixo alguns deles:

Atração Mortal;

As crônicas do Medo;

One Piece;

South Park;

MasterChef Brasil;

Os Suspeitos;

A Feiticeira;

Cidade Invisível;

As Aventuras de Jackie Chan;

Kenan e Kel;

Naruto;

Corre que a polícia vem aí;

Os Embalos de Sábado à Noite;

Um amor para recordar.

Pontos negativos

Filmes mais antigos

Mas depois de um desfile de pontos positivos, o usuário pode estar se perguntando quais seriam os principais defeitos do Pluto TV. Segundo críticos, um deles seria a idade das produções. A grande maioria dos títulos oferecidos são mais antigos. Filmes mais velhos não necessariamente são ruins, mas o fato é que você dificilmente vai encontrar lançamentos nesta plataforma.

Quantidade de comerciais

Outro ponto que também costuma gerar reclamação dos usuários é a alta quantidade de comerciais. A reprodução de um filme em um determinado canal pode contar com diversas interrupções ao longo da programação, o que pode irritar os usuários mais impacientes deste novo sistema de streaming.