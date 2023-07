Veja agora como você pode emitir a segunda via Sabesp, 2ª VIA online pelo aplicativo, site e telefone

Os clientes que desejam emitir a segunda via da Sabesp podem contar com canais de atendimento online para fazer a solicitação. Basicamente, a empresa fornece 3 meios de consulta: o aplicativo, por meio do site ou telefone.

A Sabesp é a empresa responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto de 370 municípios do estado de São Paulo. Nesse sentido, ela atende cerca de 28 milhões de pessoas e oferece diversos serviços online para facilitar a vida dos seus clientes.

Como emitir a segunda via da Sabesp?

Um dos serviços disponibilizados pela Sabesp é a emissão da segunda via da conta de água, que pode ser feita pelo app, site ou telefone.

A seguir, confira o passo a passo completo para emitir a 2ª via da sua conta pelos três canais disponíveis de forma rápida e prática. Assim, você não correrá o risco de perder o prazo de pagamento e poderá evitar multas e juros.

Aplicativo

Uma das formas mais simples e modernas de emitir a segunda via da conta de água em São Paulo é pelo aplicativo da Sabesp, que está disponível para aparelhos Android e iOS. O app permite que você consulte suas contas, negocie débitos, solicite serviços e muito mais.

Para emitir a segunda via da Sabesp pelo app, siga o passo a passo:

Primeiro, baixe o aplicativo Sabesp na loja de aplicativos do seu celular;

na loja de aplicativos do seu celular; Depois, abra o app e faça o login com o seu RGI;

Ao entrar na tela inicial, toque em “Contas” ;

; Na sequência, selecione a conta que você deseja emitir a segunda via;

Por fim, toque em “2ª via” e escolha entre visualizar, baixar ou compartilhar o boleto.

O RGI (Registro Geral do Imóvel) é o número que identifica o local da conta da Sabesp. Nesse sentido, você pode encontrá-lo em outras faturas, na parte superior esquerda da conta. Após emitir a segunda via, já é possível fazer o pagamento pelo app ou por outro meio de sua preferência.

Site

Outra forma de emitir a segunda via Sabesp é pelo site oficial da empresa, que oferece uma agência virtual com vários serviços online. Assim, o site permite que você consulte suas contas, pague online, altere o vencimento, consulte seus débitos, entre outros serviços.

Para emitir a segunda via da Sabesp pelo site, siga o passo a passo:

Primeiro, acesse o site oficial da Sabesp;

Depois, clique em “Segunda via Sabesp” , que fica na página inicial;

, que fica na página inicial; Depois, digite o número do seu RGI no campo indicado e clique em prosseguir;

Na sequência confira os dados do titular e, se estiverem corretos, clique em prosseguir novamente;

Por fim, basta escolher a conta que deseja emitir a segunda via e escolher a forma de recebimento.

É importante lembrar que ao escolher receber a segunda via Sabesp pelos Correios, haverá um custo de R$ 2,16.

Telefone

Uma terceira forma de emitir a segunda via da Sabesp é pelo telefone da empresa. O telefone permite que você solicite serviços, tire dúvidas, faça reclamações e muito mais. Assim, confira todos os canais:

Região metropolitana: 0800 011 9911

Deficientes auditivos e de fala: 0800 777 3700

Interior e litoral: 0800 055 0195

Deficientes auditivos e de fala: 0800 016 0195

Após escolher o telefone que melhor atenda às suas necessidades e se adéque à sua região, siga o passo a passo: