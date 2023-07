Veja agora como você pode se inscrever pela Internet

Dentro de mais algumas semanas, o Governo Federal vai retomar os pagamentos de mais uma rodada do Auxílio-gás Nacional. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, pouco mais de 5 milhões de pessoas receberão o saldo em suas contas já a partir do próximo dia 18 de agosto.

Com os pagamentos cada vez mais próximos, milhares de brasileiros querem saber o que poderão fazer para se inscrever no programa e começar a receber o saldo em sua conta no próximo mês de agosto. O Ministério explica, no entanto, que não existe nenhum tipo de inscrição direta para receber os saldos do programa.

Desta forma, é importante frisar que o cidadão não pode confiar em links que são enviados pela internet e que garantem inscrições imediatas para este tipo de programa. O Governo Federal frisa que não entra em contato com o cidadão através de link para que eles entrem no sistema de pagamento do Auxílio-gás nacional.

Inscrição Direta

Se não existe nenhum tipo de inscrição direta para o Auxílio-gás nacional, como o Governo Federal seleciona as pessoas que podem fazer parte do projeto? Conforme informações do Ministério do Desenvolvimento, a escolha leva em consideração as informações do Cadúnico.

Para ter direito ao Auxílio-gás nacional é importante que o cidadão tenha uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante que ele tenha uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660 por família. O Ministério também exige que ao menos um membro da família seja usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Assim, fica claro que mesmo que não exista um processo de inscrição direta para o Auxílio-gás nacional, o cidadão pode tentar uma vaga ao se inscrever no sistema do Cadastro Único. Para tanto, é necessário que o indivíduo se dirija até um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) indicado pela prefeitura da sua cidade para realizar esta entrada.

Quem já está dentro do Cadúnico e deseja entrar no Auxílio-gás nacional em agosto precisa apenas atentar para o processo de atualização da lista. É preciso atualizar as informações da sua conta sempre uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na sua família.

Posso me inscrever pela internet?

Sim. Desde o ano passado, o Governo Federal permite que o cidadão se inscreva no Cadúnico através do aplicativo oficial do Cadastro Único. Mas é preciso lembrar que esta inscrição online conta apenas com a primeira parte do processo de entrada, isto é, a segunda rodada vai precisar ser feita presencialmente.

Se inscrever através do app pode ser um passo importante até mesmo para diminuir o tempo de atendimento presencial. Mas mesmo as pessoas que se inscrevem pela internet, precisarão em algum momento ir presencialmente ao CRAS caso desejem entrar no sistema do Cadúnico e consequentemente ter uma chance de entrada no Auxílio-gás nacional em agosto.

Auxílio-gás em agosto



Como estamos falando de um programa de caráter bimestral, o Auxílio-gás nacional faz pagamentos a cada dois meses. Como a última liberação ocorreu em junho, a próxima está programada apenas para o mês de agosto. Para este ano, ainda há repasses previstos também para outubro e dezembro.

Para agosto, o Governo Federal já confirmou que vai começar os pagamentos no próximo dia 18. Abaixo, você pode conferir o calendário completo de liberações do programa social.

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).