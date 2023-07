Veja agora qual é o DDD de cada região, 47, 48 ou 49?

O estado de Santa Catarina, localizado na região Sul do Brasil, é conhecido por suas belas praias, paisagens deslumbrantes e cidades encantadoras. Para realizar ligações interurbanas dentro do estado ou para outras regiões do país, é importante conhecer os códigos DDD de cada área. Em Santa Catarina, existem três códigos DDD principais: 47, 48 e 49. Cada um desses códigos está associado a regiões específicas do estado.

O que é DDD?

Antes de explorarmos os códigos DDD de Santa Catarina, é importante entender o que é DDD. DDD é a sigla para “Discagem Direta a Distância”, um código de área utilizado para identificar uma localidade ou um conjunto de localidades. Esses códigos são usados para realizar ligações de longa distância, tanto dentro do país como internacionalmente.

Os códigos DDD são compostos por dois dígitos numéricos e são definidos no Plano Geral de Códigos Nacionais, aprovado pela Resolução 263/2001 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). É importante ressaltar que o DDD está relacionado ao local onde o número de telefone está registrado e não necessariamente com a localização física da pessoa.

Os DDDs das regiões de Santa Catarina

Agora que entendemos o conceito de DDD, vamos explorar os códigos de cada região de Santa Catarina.

A região de Joinville, Blumenau e Camboriú é atendida pelo código DDD 47. Essa região é conhecida por suas belas praias, festas típicas e forte presença industrial. Caso você precise fazer uma ligação interurbana para algum número registrado nessas cidades, será necessário incluir o código DDD 47 antes de discar o número de telefone desejado.

Se você precisar entrar em contato com alguém que esteja na região de Florianópolis, Palhoça e Garopaba, deverá utilizar o código DDD 48. Florianópolis, a capital do estado, é famosa por suas praias paradisíacas, vida noturna agitada e cultura diversificada. Ao realizar uma ligação interurbana para essa região, lembre-se de adicionar o código DDD 48 antes do número de telefone desejado.

Por fim, temos a região de Chapecó, Urubici e Serra Alta, que é atendida pelo código DDD 49. Essa região é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, com destaque para a Serra do Rio do Rastro e a Cascata do Avencal. Caso precise fazer uma ligação interurbana para essa região, certifique-se de inserir o código DDD 49 antes de discar o número desejado.

Consultando a lista completa de códigos DDD



Caso você queira consultar a lista completa de códigos DDD do estado de Santa Catarina, a Anatel disponibiliza essa informação em seu site. Basta acessar Anatel nos Estados e realizar a consulta. Essa lista é atualizada regularmente e contém todos os códigos DDD de todas as regiões do estado.

DDD da operadora

Além dos códigos DDD, é importante mencionar o DDD da operadora. Esse é um prefixo utilizado para identificar para qual operadora a pessoa está realizando a ligação. Cada operadora possui um código específico que deve ser adicionado antes do código DDD da localidade de destino. Por exemplo, para realizar uma ligação interurbana para a região de Santa Catarina pela operadora TIM, é necessário utilizar o prefixo 41.

Ademais, conhecer os códigos DDD das diferentes regiões de Santa Catarina é fundamental para realizar ligações interurbanas com facilidade e precisão. Os códigos DDD 47, 48 e 49 estão associados a regiões específicas do estado, como Joinville, Florianópolis e Chapecó, respectivamente.

Ao realizar uma ligação interurbana, lembre-se de inserir o código DDD correto antes do número de telefone desejado. Consulte a lista completa de códigos DDD da Anatel para obter informações atualizadas sobre as localidades e operadoras.