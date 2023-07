Veja agora qual é o DDD de cada região, 71, 72, 73, 74, 75 ou 77?

A Bahia é um dos estados mais encantadores do Brasil, conhecido por sua cultura rica, praias deslumbrantes e cidades históricas. No entanto, quando se trata de fazer ligações interurbanas para diferentes regiões do estado, é importante conhecer os códigos DDD correspondentes.

Neste artigo, vamos explorar os cinco códigos DDD da Bahia – 71, 73, 74, 75 e 77 – e como utilizá-los corretamente.

O que é DDD?

Antes de mergulharmos nos códigos DDD específicos da Bahia, vamos entender o que é DDD. DDD é a sigla para “Discagem Direta a Distância” e é utilizado para identificar uma localidade ou conjunto de localidades em um determinado país. No Brasil, cada região possui um código DDD único, que deve ser inserido antes do número de telefone ao realizar ligações interurbanas.

O código DDD é composto por dois dígitos numéricos e é regido pelo Plano Geral de Códigos Nacionais, aprovado pela Resolução 263/2001 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). É importante ressaltar que o código DDD está relacionado à área geográfica onde o número de telefone está registrado, e não necessariamente à localização atual da pessoa que está recebendo a ligação.

Os códigos DDD da Bahia

A Bahia, com sua vasta extensão territorial, possui cinco códigos DDD diferentes: 71, 73, 74, 75 e 77. Cada um desses códigos corresponde a uma região específica dentro do estado. Vamos explorar cada um deles para entender onde devem ser utilizados.

DDD 71 – Salvador: O código DDD 71 é utilizado para fazer ligações para a capital da Bahia, Salvador. Conhecida por suas belas praias, arquitetura colonial e rica cultura afro-brasileira, Salvador é um destino turístico popular. Se você precisa fazer uma ligação para alguém que está na região de Salvador, é necessário inserir o código DDD 71 antes do número de telefone.

DDD 73 – Região de Ilhéus: Se você precisa entrar em contato com alguém na região de Ilhéus, o código DDD a ser utilizado é o 73. Ilhéus é famosa por suas praias paradisíacas, plantações de cacau e por ser o cenário dos romances de Jorge Amado. Ao realizar uma ligação para essa região, não se esqueça de discar o código DDD 73 antes do número de telefone.

DDD 74 – Região de Juazeiro: Para fazer ligações para a região de Juazeiro, é necessário utilizar o código DDD 74. Juazeiro está localizada no norte da Bahia, às margens do Rio São Francisco, e é conhecida por sua produção de frutas, principalmente uvas e mangas. Se você precisa entrar em contato com alguém nessa região, lembre-se de discar o código DDD 74 antes do número de telefone.

DDD 75 – Região de Feira de Santana: A região de Feira de Santana, localizada no centro-norte da Bahia, possui o código DDD 75. Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado, conhecida por sua festa popular chamada “Micareta” e por ser um importante polo comercial e industrial. Ao fazer uma ligação para essa região, certifique-se de discar o código DDD 75 antes do número de telefone.



DDD 77 – Região de Barreiras: Por fim, temos o código DDD 77, utilizado para fazer ligações para a região de Barreiras, localizada no extremo oeste da Bahia. Barreiras é reconhecida por sua agricultura diversificada, com destaque para a produção de soja e algodão. Se você precisa entrar em contato com alguém nessa região, insira o código DDD 77 antes do número de telefone.

Consultando os códigos DDD

Caso você precise consultar os códigos DDD de outros municípios do Brasil, a Anatel disponibiliza uma lista completa em seu site. Basta acessar o site da Anatel e realizar a consulta na seção dedicada aos códigos DDD dos municípios brasileiros.

DDD da operadora

Além dos códigos DDD, é importante mencionar o código da operadora ao fazer ligações interurbanas. O código da operadora é utilizado para identificar para qual operadora a pessoa está ligando. Por exemplo, se você está ligando para um celular da operadora Tim, o prefixo da operadora é 41. Portanto, ao fazer uma ligação interurbana ou internacional, é necessário utilizar o prefixo da operadora antes do código DDD e do número de telefone.

Conclusão

Ao fazer ligações interurbanas para diferentes regiões da Bahia, é essencial conhecer os códigos DDD correspondentes. A Bahia possui cinco códigos DDD – 71, 73, 74, 75 e 77 – que são utilizados para identificar diferentes regiões do estado. Ao inserir o código DDD correto antes do número de telefone, você garantirá que sua ligação seja direcionada para a região desejada.

Lembre-se também de utilizar o código da operadora, quando necessário, para identificar a operadora para a qual você está ligando. Agora que você conhece os códigos DDD da Bahia, está pronto para fazer ligações interurbanas para o estado com facilidade e precisão.