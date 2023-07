veja agora QUANDO SERÁ PAGO abono de 2022 e quem tem direito

No ano de 2023, mais de 23 milhões de trabalhadores serão beneficiados com o pagamento do abono salarial. Contudo, durante o mês de julho, quatro novos grupos serão contemplados com o depósito do benefício, que agora possui um novo valor de R$ 1.320.

Dessa forma, os nascidos em novembro e dezembro receberão o PIS (Caixa), enquanto os servidores com final 8 e 9 receberão o PASEP (Banco do Brasil).

Calendário de pagamento do PIS/PASEP

Em resumo, para evitar confusões, é importante ressaltar que o abono salarial referente ao ano-base 2021 está sendo pago de acordo com o calendário em andamento. Muitas pessoas acabam se confundindo com relação ao ano de referência do pagamento.

Portanto, o abono PIS/PASEP pago em 2023 é destinado aos trabalhadores que atuaram por pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano de 2021. Já aqueles que trabalharam em 2022, e estão dentro das regras do programa, receberão o benefício somente em 2024.

Devido ao adiamento do pagamento do abono salarial que estava previsto para 2021, o calendário do PIS/PASEP sofreu um ajuste. Assim, resultando em um intervalo de dois anos entre o ano-base e o depósito dos valores.

Isso significa que os trabalhadores que estão atualmente empregados com carteira assinada em 2023 só receberão o benefício em 2025, e assim por diante, seguindo essa mesma sequência nos anos subsequentes. Até o momento, o calendário do abono PIS/PASEP do ano-base 2022 ainda não foi divulgado.



Quem tem direito ao PIS/PASEP

Existem requisitos a serem cumpridos para se tornar elegível a esse benefício. Desse modo, é necessário estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos. Além disso, o trabalhador deve ter recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base de 2021.

Bem como, ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias durante o ano-base considerado para apuração e ter seus dados informados corretamente pelo empregador (Pessoa Jurídica) na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Desse modo, ao atender a esses critérios, o trabalhador poderá receber o abono salarial, que é uma ajuda financeira relevante para complementar a renda e reconhecer a contribuição dos trabalhadores para o desenvolvimento econômico do país.

É importante ressaltar que o abono salarial é um benefício importante que auxilia os trabalhadores a complementarem sua renda e promove a distribuição de recursos para aqueles que contribuíram para o desenvolvimento econômico do país. Fique atento ao calendário de pagamento e garanta o recebimento do abono a que você tem direito.

Como consultar o PIS/PASEP?

Consultar o saldo do PIS/PASEP é um processo simples e pode ser feito de diferentes maneiras, dependendo do seu caso específico. Aqui estão algumas opções para verificar o saldo:

Pela internet

Acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, ou do Banco do Brasil, para o PASEP. Assim, procure pela opção de consulta do saldo do PIS/PASEP e siga as instruções fornecidas. Geralmente, será necessário informar seu número do PIS/PASEP e outras informações pessoais.

Aplicativo móvel

Tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil possuem aplicativos móveis nos quais você pode consultar o saldo do PIS/PASEP. Para isso, baixe o aplicativo correspondente ao seu benefício, faça login com suas informações de conta e busque pela opção de consulta de saldo.

Agência bancária

O cidadão também pode se dirigir a uma agência da Caixa (PIS) ou do Banco do Brasil (PASEP) e solicitar a consulta de saldo do PIS/PASEP pessoalmente.

No entanto, deve apresentar seus documentos de identificação, incluindo o número do PIS/PASEP. Além disso, é importante destacar que também é possível realizar a consulta via telefone através dos canais oficiais de cada instituição financeira.