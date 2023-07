Veja agora quem tem direito ao NOVO CARTÃO CAIXA do Bolsa Família

Nos últimos tempos, o programa Bolsa Família vem passando por uma série de mudanças interessantes. Muitas delas têm beneficiado famílias brasileiras e proporcionado mais benefícios para enfrentar problemas financeiros e, assim, aumentar a qualidade de vida das pessoas.

Dentre essas alterações, agora estamos diante de uma nova modificação: o novo cartão Caixa do Bolsa Família. Esse cartão, agora renovado, será entregue a todos os beneficiários até o fim do ano, e promete ser mais fácil de usar e promover mais benefícios para os beneficiários. Quer entender melhor? Acompanhe este texto!

Todos receberão o novo cartão Caixa Bolsa Família? Quem tem direito?

Sim, desde que o benefício do Bolsa Família esteja devidamente ativo, é claro. Isto é, se você sofrer algum bloqueio do Bolsa Família, possivelmente não receberá o cartão ainda este ano, salvo em casos nos quais você regularizar a sua situação o quanto antes.

Além disso, quem for detectado nos pentes-fino do programa como irregular, também não receberá o cartão, tendo em vista que o benefício será cancelado.

Ademais, todas as famílias que estiverem dentro dos requisitos do programa e estiverem seguindo as regras corretamente – como com relação à frequência das crianças à escola -, receberá o cartão novo.

Até mesmo quem mora em localizações de difícil acesso, longe das grandes metrópoles, também poderão receber o novo cartão via as agências móveis da Caixa Econômica Federal. Tudo para garantir que todos os beneficiários usufruam das funcionalidades do novo cartão do Bolsa Família.



Quais as funcionalidades desse novo cartão?

A ideia do novo cartão é tornar as transações de saque mais fáceis no dia a dia do cidadão. Além disso, caso a família opte por não sacar o dinheiro, mas, sim, usar a opção de “débito”, isso também será possível.

Dessa maneira, será muito mais fácil pagar as contas do dia a dia usando o cartão. Afinal, não é novidade para ninguém que as movimentações em cartões de crédito e de débito têm ganhado cada vez mais espaço na vida das pessoas. Portanto, agora, essa praticidade também será alcançada pelos beneficiários do Bolsa Família.

No entanto, como será possível acompanhar os valores em conta para poder usar a função débito? É simples: você ainda poderá fazer o acompanhamento normalmente, como sempre vinha fazendo, diretamente no aplicativo. Desse modo, muito embora o saque em dinheiro não seja feito, você ainda terá a oportunidade de controlar o dinheiro e usufruir do benefício da forma que for mais adequada e organizada para a sua família.

Sem dúvidas, um benefício que pode fazer toda a diferença na rotina, inclusive no quesito segurança. Até porque, andar com o cartão de débito pode ser mais seguro do que com um montante de dinheiro, concorda?

E você? Acredita que essas alterações no novo cartão trarão benefícios para os beneficiários do Bolsa Família? Você começará a usar a função débito ou ainda preferirá sacar? Deixe o seu comentário aqui embaixo.