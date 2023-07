Veja ainda hoje como imprimir CPF digital

Apesar de muitas vezes não ser mais obrigatório possuir a versão impressa do CPF, ainda existem situações em que é essencial ter o documento físico em mãos como comprovante.

Em certas situações, como ao abrir uma conta bancária, alguns bancos ainda podem solicitar a apresentação do CPF impresso. Especialmente para clientes que não possuem outros documentos de identificação válidos. Por isso, ter o CPF impresso é uma forma de comprovar a identidade do cliente e garantir a segurança da transação.

Além disso, ao fazer a declaração do Imposto de Renda no Brasil, é comum fornecer o número do CPF e apresentar o documento impresso como comprovante, caso seja necessário. Visto que a Receita Federal geralmente exige a apresentação do CPF impresso em determinadas situações, por isso é importante tê-lo em mãos para evitar problemas com a declaração.

Em transações imobiliárias, como compra, venda ou locação de imóveis, é comum que as partes envolvidas solicitem a apresentação do CPF impresso como parte dos documentos necessários, entre outras situações. Em suma, isso é feito para verificar a identidade dos envolvidos e garantir a validade e autenticidade dos contratos.

Como imprimir o CPF digital?

Para imprimir o CPF (Cadastro de Pessoa Física), siga os seguintes passos:

Acesse o site da Receita Federal do Brasil (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br) e clique na opção ‘Meu CPF’. Navegue até a seção correspondente à impressão do CPF. Preencha corretamente os campos solicitados, fornecendo as informações necessárias para a emissão do documento. Após a verificação das informações, será possível gerar uma versão impressa do CPF.

Certifique-se de ter uma impressora conectada ao seu dispositivo e ajuste as configurações de impressão conforme necessário, como orientação da página e número de cópias. Clique em “Imprimir” e aguarde a conclusão do processo.



Salve o documento

Contudo, caso não tenha acesso a uma impressora, é possível salvar o CPF em formato digital, como um arquivo PDF, e posteriormente imprimi-lo em uma gráfica.

De modo geral, é recomendado sempre consultar o site oficial da Receita Federal do Brasil para obter as instruções mais atualizadas, haja vista que o Governo pode alterar a metodologia de emissão de documentos.

Como alterar dados do documento?

Fazer alterações nos dados do CPF (Cadastro de Pessoa Física) é um processo importante para manter as informações atualizadas e corretas. Para isso, acesse o site da Receita Federal do Brasil e informe seus dados de identificação, como nome completo, data de nascimento, nome da mãe e outros dados solicitados para comprovar sua identidade.

Assim, tenha em mãos documentos que comprovem as alterações que você deseja fazer. Por exemplo, se mudou de nome, será necessário apresentar a certidão de casamento, certidão de divórcio ou qualquer outro documento legal que comprove a alteração.

Preenchimento dos dados

Preencha os campos com as informações corretas que deseja atualizar. Em suma, isso pode incluir alterações de nome, data de nascimento, endereço, estado civil, entre outros. Atualmente, é possível realizar alterações no CPF, bem como realizar a inclusão do nome social de modo bem facilitado dentro da plataforma oficial da Receita Federal do Brasil.

Faça uso dos canais oficiais

É muito importante utilizar apenas a plataforma da Receita para tais alterações. Já que é o único site oficial para o cidadão realizar esse tipo de processo com segurança. Além disso, caso tenha dúvidas consulte as plataformas oficiais da Receita Federal do Brasil, bem como seus canais de atendimento.

Lembre-se de que é muito importante utilizar as plataformas oficiais para inclusões e alterações de dados nos seus registros oficiais, de modo a garantir sua segurança e a proteção de seus dados.