Recorrer de multa de trânsito pode parecer um processo complicado e burocrático, mas é fundamental para garantir a defesa dos direitos dos condutores. Ademais, essa atitude pode oferecer várias vantagens em casos em que a autuação foi indevida.

Desse modo, reunimos algumas das principais informações sobre esse tema, para que você saiba quais as vantagens de recorrer de multa de trânsito e como fazer isso. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Veja as vantagens de recorrer de multa de trânsito

Assim como visto, recorrer de multa de trânsito pode dar muitas vantagens para quem sofreu a autuação de maneira indevida.

Dessa forma, confira abaixo algumas das principais vantagens que você pode ter ao recorrer de uma multa:

1. Preservação da pontuação na CNH

Primeiramente, a maior vantagem de recorrer de multa de trânsito é a possibilidade de preservar a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Isso porque, ao contestar uma infração, o motorista tem a chance de reverter a penalidade. Desse modo, evitando o acúmulo de pontos, o que resulta na suspensão do direito de dirigir.



2. Redução de gastos

Ademais, outra vantagem de recorrer de uma multa é a oportunidade de redução de gastos. Aliás, isso ocorre porque ao recorrer de uma multa, o motorista evita o seu pagamento e possíveis taxas administrativas.

Além disso, ao manter a pontuação na CNH, o condutor também previne o aumento do valor do seguro do veículo.

3. Preservação da boa reputação

Recorrer de multa de trânsito também é importante para preservar a boa reputação do motorista. Visto que ter uma infração em seu histórico gera desconfiança por parte de empregadores. Assim como, dificulta a obtenção de um emprego que exija a habilitação para condução de veículos.

Além disso, a reputação de bons motoristas é um fator que as seguradoras levam em consideração na hora de estabelecer o valor do seguro.

4. Já punido injustamente

A aplicação de multas de forma equivocada é muito comum, devido a erros de identificação ou interpretação, por exemplo. Dessa forma, ao recorrer de uma infração, o motorista tem a oportunidade de provar sua inocência, apresentando evidências que demonstrem a injustiça da penalidade. Assim, é possível evitar a aplicação de uma punição indevida.

5. Garantia do direito à ampla defesa

Ademais, o ato de recorrer de multa de trânsito garante ao condutor o direito à ampla defesa. De acordo com a legislação, todos têm o direito de apresentar argumentações. Assim como, exibir provas a fim de contrapor as acusações e justificar a inexistência ou a falta de culpabilidade.

6. Conhecimento das leis de trânsito

Muitos não sabem, mas recorrer de multa também é uma oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre as leis de trânsito. Isso ocorre porque ao contestar uma infração, o motorista precisa entender e argumentar sobre os detalhes legais da legislação aplicada.

7. Possibilidade de anulação da multa

Por fim, a maior vantagem de recorrer de multa de trânsito é a possibilidade de anulação da infração. Se o motorista obtiver a aceitação da defesa apresentada, a penalidade será cancelada e o motorista não precisará pagar a multa, além de não ter sua pontuação afetada.

Como recorrer de multa de trânsito?

Agora que você já viu as vantagens de recorrer de multa é hora de descobrir como fazer isso.

No entanto, recorrer de multa de trânsito pode ser um processo cansativo e estressante para muitas pessoas. Contudo, é importante conhecer o passo a passo para ter chances de sucesso nesse recurso para garantir os seus direitos e evitar pontos na carteira de habilitação, além do pagamento de altas taxas. Por isso, confira abaixo como recorrer de multa de trânsito corretamente:

1. Leia a notificação com atenção

O primeiro passo para recorrer de uma multa de trânsito é ler atentamente a notificação. Para isso, verifique todos os detalhes, como data, hora, local da infração e o motivo da autuação.

2. Reúna as provas

Após analisar a notificação, o próximo passo é reunir todas as provas que possam comprovar a sua inocência. Pode ser desde fotos que evidenciam uma sinalização incorreta, até testemunhas que possam confirmar a sua versão dos fatos.

3. Redija uma carta de recurso

Ademais, com as provas em mãos, é necessário redigir uma carta de recurso, explicando claramente o motivo pelo qual discorda da multa.

4. Envie a carta

Finalmente, é necessário enviar a carta de recurso ao órgão responsável pela aplicação da multa dentro do prazo que a notificação estabelece.

Agora que você já sabe quais as vantagens de recorrer de multa de trânsito e como fazer isso