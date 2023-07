Veja como emitir a principais do Brasil!

Precisa emitir a segunda via de suas contas e não sabe como? Veja neste artigo como fazer isso com as principais contas e garantir que não vai perder nenhuma data de pagamento dos seus boletos.

É comum que na correria do dia a dia a gente perca alguma via das contas. Portanto, é essencial saber como emitir uma nova via para que possa fazer os pagamentos. Então, descubra como fazer isso a seguir.

Segunda via de suas contas da Vivo

Para emitir a segunda via de suas contas da Vivo fixo ou móvel é muito simples. Então, você pode acessar o site oficial e preencher seus dados. Bem como, pode solicitar pelo aplicativo Vivo Móvel ou Vivo Fixo, que estão disponíveis para Android e iOS.

Segunda via da conta da Claro

Já se você precisa da segunda via da Claro móvel ou fixo pode solicitar por meio do site, WhatsApp ou aplicativo. Portanto, veja quais são a seguir:

Os aplicativos da Claro estão disponíveis para Android e iOs e podem ser baixados gratuitamente.

Segunda via de suas contas da Oi

No caso da segunda via de suas faturas Oi é possível conseguir acessando o site oficial, bem como, pelo telefone 1057. Além disso, pode usar o WhatsApp (31) 3131-3131 ou o aplicativo Minha Oi, disponível para Android e iOs.

Segunda via TIM

Ainda nas operadoras telefônicas, tem como solicitar a emissão de segunda via da TIM. Então, pode usar:

Aplicativo Meu TIM;

WhatsApp (41) 4141-4141;

Por fim, o site Meu TIM .

O aplicativo está disponível para Android e iOs e o download é feito de forma gratuita.

Segunda via de suas contas da Unimed

Clientes da Unimed podem solicitar a segunda via de suas contas pelo aplicativo da Unimed Cliente, disponível para Android e iOS e no site da empresa. Aliás, os serviços são emitidos gratuitamente.

Segunda via Enel

A segunda via da Enel pode ser emitida por meio da Agência Virtual, bem como, pelo aplicativo oficial, que está disponível para Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente.

2ª via da Sabesp

Os clientes da Sabesp podem tirar a segunda via da conta por canais como:

WhatsApp (11) 3888-8000;

Central de Atendimento, pelo telefone 0800 055 0195;

Agência Virtual da Sabesp ;

Por fim, pelo aplicativo Sabesp Mobile.

Nenhuma das formas tem custo e o aplicativo está disponível para Android e iOs.

Segunda via Copasa

Para conseguir a segunda via de suas contas da Copasa você pode entrar em contato pelo WhatsApp (31) 99770-7000. Além disso, tem o aplicativo Copasa Digital disponível para Android e iOs. Por fim, ainda tem a Agência Virtual da Copasa.

Segunda via de suas contas da Celpe

Há três canais que permitem emitir uma nova via das contas da Celpe, então, são elas:

WhatsApp (81) 3217-6990;

Aplicativo Neoenergia Pernambuco;

Por fim, a Agência Virtual da Neoenergia Pernambuco.

2ª via Sanepar

A segunda vida da Sanepar pode ser emitida tanto pelo aplicativo, disponível para Android e iOS, quanto pelo site da empresa.

Segunda via de suas contas da Celpa

Já os clientes da Celpa tem três opções de emitir segunda via para os boletos, que são:

Segunda via Celesc

Se você precisa da segunda via de suas contas Celesc, deve usar o site da empresa. Aliás, esse é o único canal disponível para os clientes.

Segunda via de suas contas da RGE

Clientes da RGE podem emitir a segunda via das contas pelo WhatsApp (51) 99955-0002 ou pelo site oficial da empresa.

Segunda via CEE

No caso da CEE, a segunda via das contas podem ser emitidas apenas no Portal CEE, na aba de 2ª via da fatura.

Segunda via de suas contas da Light

A segunda via da fatura Light só pode ser emitida pela Agência Virtual Light. Então, se precisar, acesse o site e solicite a sua.

Segunda via Equatorial

Há três formas de solicitar a segunda via conta da Equatorial Energia, portanto, são elas:

WhatsApp (82) 2126-9200;

Site Equatorial Energia ;

Por fim, o aplicativo Equatorial Energia, que está disponível para Android e iOS.

Segunda via Coelba

Os usuários da Coelba só podem emitir a segunda via das faturas por meio da Agência Virtual da empresa.

2ª via da Energisa

Seja a versão simplificada ou completa, os clientes da Energisa podem emitir uma nova fatura no site oficial.

Segunda via Embasa

Na Embasa, os clientes têm a opção de solicitar a segunda via pelo WhatsApp (71) 99717-0999. Bem como, pode usar a Agência Virtual da Embasa.

2ª via Copel

Para conseguir a segunda via das contas da Copel você pode usar quatro canais:

Segunda via de suas contas da CPFL

Por fim, os clientes da CPFL podem emitir a segunda via das contas da CPFL pelos seguintes meios: