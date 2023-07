Veja como fugir da nota zero na redação e ainda garantir boa pontuação no exame

O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, uma avaliação que mede o desempenho dos estudantes que concluíram ou estão concluindo a educação básica no Brasil. A prova é usada como critério de acesso à educação superior, por meio de programas como o Sisu, o ProUni e o Fies. Além disso, o Enem também serve para obter certificação de conclusão do ensino médio, participar de programas de intercâmbio e ingressar em instituições de ensino estrangeiras. O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, e uma prova de redação. Esta última é um dos grandes desafios dos estudantes, que precisam desenvolver um texto dissertativo-argumentativo a partir de um tema proposto. Por isso, uma das maiores preocupações é conseguir desenvolver um texto que siga as orientações da banca e capaz de atingir a nota máxima. A seguir, você poderá conferir dicas básicas e práticas para fugir da nota zero da redação no Enem e ainda garantir uma boa pontuação. Como garantir uma boa pontuação na redação do Enem

A redação é uma das partes mais importantes do Enem, pois pode valer até 1000 pontos na nota final. Por isso, é essencial saber como escrever um texto bem estruturado, coerente, coeso e adequado ao tema proposto.

Além disso, é preciso seguir as normas da língua portuguesa e evitar erros que podem levar à nota zero na redação. A seguir, confira todas as dicas para fugir da nota zero na redação e ainda garantir uma boa pontuação no exame.

1 – Escreva um texto legível

Escrever um texto legível no Enem significa que ele deve ser claro, objetivo e fácil de entender. Assim, evite usar palavras difíceis, frases longas ou complexas, gírias, abreviações ou expressões coloquiais.

Use parágrafos curtos e bem organizados, com uma ideia central em cada um. Use conectivos para estabelecer a relação entre as partes do texto e garantir a coesão.

Além disso, é fundamental se atentar para evitar rasuras e respeitar as margens da folha de redação. Dessa forma, o texto ficará bonito e apresentável, evitando um visual bagunçado.

2 – Escreva um texto impessoal

O Enem exige que o texto seja escrito em uma linguagem formal e neutra. Portanto, evite usar a primeira pessoa do singular (eu) ou do plural (nós), bem como a segunda pessoa (você).

Em seu lugar, prefira usar a terceira pessoa do singular (ele, ela) ou do plural (eles, elas), ou ainda o pronome indefinido.

3 – Planeje a redação do Enem para não fugir do tema

Se planejar é um dos grandes segredos para o sucesso. Por isso, antes de começar a escrever, leia atentamente a proposta de redação e os textos motivadores que acompanham o tema. Eles servem para orientar a sua reflexão e fornecer informações relevantes sobre o assunto.

Em seguida, faça um rascunho com as principais ideias que você quer desenvolver no seu texto. Lembre-se de que o seu texto deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão.

Na introdução, apresente o tema e a sua tese (a ideia principal que você vai defender). No desenvolvimento, argumente em favor da sua tese, usando dados, fatos, exemplos ou citações que comprovem o seu ponto de vista.

Na conclusão, retome a sua tese e apresente uma proposta de intervenção para o problema abordado no tema, respeitando os direitos humanos.

4 – Use argumentos consistentes e bem fundamentados

Um bom argumento é aquele que convence o leitor de que a sua tese é válida e verdadeira. Para isso, você deve usar informações confiáveis e atualizadas sobre o tema. Por isso, é importante se preparar previamente e estudar sobre as atualidades.

Evite usar argumentos baseados em senso comum, opiniões pessoais ou preconceitos. Além disso, procure diversificar os tipos de argumentos no Enem, como causa e consequência, comparação e contraste, exemplificação e ilustração.

6 – Mantenha a calma e não copie os textos base do Enem

Escrever a redação do Enem pode ser uma tarefa estressante para muitos candidatos, mas é importante manter a calma e confiar no seu potencial. Por isso, respire fundo e concentre-se no seu texto.

Além disso, não caia na tentação de copiar trechos dos textos motivadores, pois o seu texto deve ser original.