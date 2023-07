veja como montar um plano de estudos 

O primeiro dia de provas do ENEM 2023 irá acontecer em exatamente quatro meses, no dia 5 de novembro. Assim, esse é o momento ideal de montar um plano de estudos eficiente para turbinar a sua preparação.

Apesar de a data da prova estar se aproximando, ainda é possível estudar para enfrentar as questões e a redação que compõem o ENEM.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com dicas sobre como montar um plano de estudos para os próximos meses. Confira!

ENEM 2023: provas irão acontecer em 4 meses

É muito importante que você coloque as datas do ENEM 2023 como as metas finais do seu plano de estudos. As provas serão aplicadas em quatro meses, veja as datas:

05 de novembro , das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro , das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Tempo disponível e disciplinas

Você precisa organizar as disciplinas que deverão ser estudadas para o ENEM para conseguir distribuir o seu tempo de estudo nos próximos meses de forma equilibrada entre as áreas de conhecimento da prova.

O ENEM é formado pela redação e mais quatro áreas de conhecimento:



Você também pode gostar:

Busque dividir as matérias cobradas em cada área de acordo com os dias da semana. Você pode, por exemplo, separar 1 dia para estudar Linguagens e Códigos, 2 dias para estudar Ciências Humanas, 1 dia para Ciências da Natureza e 2 dias para Matemática. O dia restante você pode dedicar para a prática da redação.

Organize a divisão do seu tempo conforme a sua necessidade: dê preferência para as matérias que você tem mais dificuldade. Assim, você poderá desenvolver essas áreas e garantir um bom desempenho no ENEM.

Inclua exercícios

Os exercícios são fundamentais para quem quer se preparar em pouco tempo para a prova do ENEM. Tenha em mente que o ENEM irá avaliar não somente o seu conhecimento teórico sobre um tema, mas também a sua habilidade de resolver problemas e interpretar diferentes tipos de textos.

Além disso, fazer exercícios também irá te ajudar a entender como a teoria das matérias que você está estudando pode ser usada pelo ENEM dentro de uma questão.

Assim, é fundamental que você separe momentos do seu plano de estudos para praticar exercícios e simulados aos moldes do ENEM que irão te ajudar a entender o funcionamento das questões do exame.

Utilize ferramentas de estudo

Como o tempo disponível é pequeno, você pode e deve contar com a ajuda de algumas ferramentas que irão te auxiliar na tarefa de criar um cronograma eficiente e para um tempo reduzido.

Os aplicativos (para celulares e computadores) podem ser ótimos aliados nos estudos.

Um aplicativo excelente para os estudantes que querem melhorar a própria organização é o Trello. Com esse aplicativo de gerenciamento de tarefas, você poderá criar listas, organizar o que deve ser estudado e estabelecer prazos. Com o Trello, você irá organizar os seus objetivos por meio de listas para cada disciplina e cartões para cada conteúdo a ser estudado.

Priorize os assuntos mais cobrados

A 4 meses de distância da prova, é muito difícil estudar todo o conteúdo que pode ser cobrado pelas questões do ENEM.

Dessa maneira, uma boa estratégia é priorizar os pontos mais importantes: concentre-se nos tópicos e conceitos mais relevantes para o ENEM e que são mais abordados pelas questões.

Assim, busque direcionar o foco dos seus estudos para os temas que tradicionalmente aparecem com mais frequência pelas matérias que compõem a prova do ENEM.