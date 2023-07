Veja como mudar data de vencimento do cartão de crédito

Nem todas as pessoas ficam atentas às datas de vencimento do cartão de crédito. No Brasil, boa parte da população utiliza esse meio para realizar os mais diversos pagamentos devido à praticidade do seu uso e á possibilidade de pagar as faturas apenas no futuro. E um dos principais cartões usados pelos brasileiros é o do Nubank.

O banco digital possui milhões de clientes em alguns países da América Latina. Em resumo, o Nubank é uma das fintechs de maior sucesso do Brasil e utiliza a inovação tecnológica para oferecer os melhores serviços financeiros aos seus usuários.

O roxinho, como é conhecido o cartão de crédito do Nubank, oferece diversos serviços aos clientes, dentre os quais a mudança da data de vencimento. Isso pode ser feito de maneira rápida e simples, sem a burocracia de outros cartões. Tudo para facilitar a vida das pessoas, que só precisam acessar o aplicativo do banco para isso.

Passo a passo para mudar a data de vencimento do cartão

Os clientes do Nubank que desejam alterar a data de vencimento do cartão de crédito precisam cumprir um requisito em específico. De acordo com o banco, a pessoa só poderá alterar a data caso não tenha realizado nenhuma alteração nos últimos 90 dias. No entanto, havendo alteração, isso não poderá acontecer.

Para conseguir mudar a data de vencimento do cartão de crédito do Nubank, realize os seguintes passos:

Entre no app do Nubank com o seu login;

Toque no ícone de perfil que fica acima do seu nome, no canto superior esquerdo;

Clique na opção “configurar”;

Selecione a opção “vencimento”;

Altere a data de vencimento do cartão para o dia da sua preferência.

Vale destacar que, antes da confirmação da nova data, a pessoa receberá uma informação muito importante. Em suma, quem modificar a data de vencimento do cartão de crédito do Nubank não poderá fazer outra alteração pelo prazo de 90 dias. Assim, caso o usuário esteja de acordo com esses termos, poderá clicar em “Confirmar”.

Limite do cartão aumenta de forma automática

Recentemente, o Nubank divulgou uma notícia que animou os seus clientes. Uma dúvida comum entre várias pessoas se referia ao aumento do limite do cartão de crédito, mas o banco digital anunciou uma novidade para acabar com esse problema.

Em síntese, os clientes que têm dinheiro guardado ou investido no Nubank poderão utilizar o valor como um limite extra para as compras realizadas. Essa funcionalidade recebeu o nome de “Nu Limite Garantido” e sua disponibilização vem acontecendo de maneira gradativa.

A novidade permite aos usuários o aumento do poder de compra de maneira imediata, sem precisar esperar aprovação do banco para o aumento do limite. Além disso, a funcionalidade converte os valores investidos em limite para o cartão de crédito, tudo sem precisar passar por uma análise de crédito.



Saiba mais sobre a nova funcionalidade do Nubank

A saber, o “Nu Limite Garantido” utiliza o valor guardado nas Caixinhas para aumentar o limite do cartão. Esse capital consiste em modalidades de RDB (Recibo de Depósito Bancário), rendendo 100% do CDI.

Entretanto, e importante ressaltar que o cliente que já possui outras Caixinhas terá que criar uma específica para utilizar como limite no cartão. A propósito, esta funcionalidade foi criada pelo Nubank para ajudar os clientes com os seus planos financeiros. Assim, eles poderão guardar o dinheiro de maneira organizada, seguindo as metas estabelecidas.

O Nubank oferece esse serviço porque, caso não haja pagamento da fatura até o vencimento, o banco terá acesso ao dinheiro da Caixinha específica para pagar a fatura, de maneira parcial ou total, a depender do valor disponível.

Veja como aumentar o limite do cartão automaticamente

Desde o seu anúncio em abril, muitos clientes já aderiram à nova funcionalidade e estão se beneficiando com o aumento automático do limite do cartão de crédito. Para conseguir isso, os clientes só precisam seguir os passos abaixo:

Entre no app do Nubank com o seu login;

Acesse a seção de cartão de crédito;

Clique em “Ajuste de limite”;

Em seguida, selecione a opção “Nu Limite Garantido”.

Após seguir esses passos, o cliente será direcionado ao fluxo de criação de Caixinhas. Na nova seção, a pessoa deverá criar uma Caixinha específica para essa finalidade. Assim que houver o primeiro depósito na Caixinha RDB, o dinheiro passará a render 100% do CDI. Esse valor funcionará como o limite adicional do cartão de crédito.

Por fim, o Nubank explica que o dinheiro poderá ser resgatado pelos usuários assim que desejarem, contanto que não esteja sendo utilizado pelo cartão. Além disso, o banco também informa que apenas o valor depositado na Caixinha será considerado como aumento do limite. Em outras palavras, o rendimento da operação não funciona como garantia para o limite.