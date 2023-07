veja como negociar dívida de cartão de varejistas

Na última segunda-feira (17), o Governo Federal iniciou o processo de negociação de dívidas através do programa Desenrola. Nesta primeira etapa, o projeto atende apenas as pessoas que possuem débitos abertos com instituições financeiras. De todo modo, esta regra pode incluir também as dívidas nos cartões de lojas varejistas.

O movimento ocorre porque alguns destes cartões são emitidos pelo Itaú. É o caso, por exemplo, dos dispositivos do Magazine Luiza, do Extra, do Ponto Frio, da Marisa, do Assaí e do Hipercard. Assim, caso o cidadão esteja em inadimplência por causa de dívidas de até R$ 20 mil contraídas até 31 de dezembro de 2022 com estas marcas, há a possibilidade de negociação via Desenrola.

Além do Itaú, outros bancos como Banco do Brasil, Bradesco e Santander também emitem cartões para uso de suas varejistas. A lógica é basicamente a mesma. O cidadão pode usar o Desenrola para resolver o problema de acordo com as condições que estão sendo oferecidas por cada uma das suas instituições financeiras.

Como negociar dívidas de cartões de varejistas

Neste primeiro momento do programa Desenrola, as dívidas estão sendo trabalhadas em uma relação direta entre o cidadão e o credor. De acordo com as informações oficiais, cada uma das instituições financeiras possui os seus próprios canais de comunicação e as suas próprias regras de negociação.

Deste modo, o indivíduo precisa atentar para qual é o banco que emite o cartão da loja em que ele tem a dívida. Logo depois, basta entrar em contato com esta instituição para realizar o procedimento de negociação.

No Itaú

No Itaú, por exemplo, a negociação das dívidas dos cartões das varejistas pode ser realizada através do aplicativo oficial do banco, do internet bank ou mesmo através do WhatsApp 4004-1144. A taxa de juros e a quantidade de parcelas varia de acordo com o perfil do cliente.

No Banco do Brasil

Já os cartões de varejistas que são emitidos pelo Banco do Brasil podem ter as suas dívidas negociadas partindo de descontos de até 96% para os pagamentos à vista. O parcelamento pode ser feito em até 10 vezes. Assim como no caso do Itaú, é preciso entrar em contato com a instituição através dos seus canais oficiais.

No Bradesco

No Bradesco, as dívidas também podem ser negociadas com base no aplicativo do banco, pelos telefones 4002-0022 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-5700022 (outras regiões), além das agências bancárias. As condições serão negociadas de acordo com o perfil de cada cliente.

No Santander



Você também pode gostar:

No Santander, as negociações das dívidas dos cartões de varejistas podem ser feitas com até 90% de desconto e parcelamento de até 120 meses, um dos maiores entre todos os bancos. Para iniciar o processo de negociação basta entrar no site oficial do banco, ou entrar em contato através 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-7023535 (demais locais).

O Desenrola

O Desenrola é um programa de negociação de dívidas gerido pelo Governo Federal. A ideia é realizar um intermédio entre o cidadão que está endividado e o credor. O plano do Ministério da Fazenda é atender duas faixas de pessoas.

Faixa 1: pessoas que recebem até dois salários mínimos (R$ 1.320) e que tenham dívidas de até R$ 5 mil contraídas até o dia 31 de dezembro de 2022;

Faixa 2: pessoas que têm dívidas de até R$ 20 mil contraídas exclusivamente com bancos até o dia 31 de dezembro de 2022.

Neste primeiro momento, o Governo Federal iniciou o processo de negociação das dívidas apenas das pessoas que fazem parte da Faixa 2. A Faixa 1 ainda não conta com uma data de abertura da negociação. O Ministério da Fazenda vem sinalizando que vai iniciar o procedimento em setembro, mas ainda não há uma confirmação oficial.

O objetivo do Governo Federal é resolver o problema de mais de 70 milhões de pessoas.