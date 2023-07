veja como participar do programa em cada banco

Nesta segunda-feira (17), o Governo Federal iniciou oficialmente o período de negociações do Desenrola. Trata-se do programa que prevê uma ajuda para que as pessoas em situação de inadimplência possam limpar os seus nomes, e voltar a terem liberdade de crédito no Brasil. Mas o fato é que muitas dúvidas ainda cercam a população.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Desenrola é um programa que deverá atender duas faixas:

Faixa 1: pessoas que ganham até dois salários mínimos e usuários do Cadúnico . É preciso ter dívida de até R$ 5 mil contraída até o último dia 31 de dezembro de 2022;

. É preciso ter dívida de até R$ 5 mil contraída até o último dia 31 de dezembro de 2022; Faixa 2: pessoas que ganham até R$ 20 mil, e que tenham dívidas contraídas exclusivamente em bancos, até o dia 31 de dezembro de 2022.

Neste primeiro momento, o processo de negociação está sendo feito apenas para as pessoas da Faixa 2. A Faixa 1 ainda vai precisar esperar mais algumas semanas, já que elas dependerão do lançamento de um aplicativo oficial, que ainda não está completamente desenvolvido.

Para a Faixa 2, que teve início nesta segunda-feira (17), a ideia é que o cidadão realize o procedimento de negociação diretamente com a instituição financeira. Até aqui, bancos como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander confirmaram entrada no Desenrola.

Como entrar no Desenrola?

Abaixo, listamos uma série de canais oficiais de cada um dos bancos que já aderiram ao programa.

Banco do Brasil



O Banco do Brasil informou que vai ofertar parcelamento em até 120 vezes, desconto de até 25% nas taxas e de até 96% na liquidação à vista. Para iniciar o processo de negociação, basta seguir um destes caminhos:

Acessar o site ;

; Enviar #renegocie para o WhatsApp (61) 4004–0001;

Acessar o aplicativo do banco ou internet banking;

Ligar para 4004–0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades);

Entrar em contato em toda a rede de agências

Caixa Econômica Federal

Na Caixa, a ideia é oferecer quitação à vista, com descontos de até 90% (sem cobrança de IOF); Parcelamento da dívida de 12 a 96 meses, com taxas personalizadas e primeira parcela para 30 dias. Para entrar em contato basta:

Acessar o site;

Enviar mensagem pelo WhatsApp (0800 104 01 04);

Acessar os aplicativos Cartões CAIXA, Habitação CAIXA e CAIXA Tem (opção Desenrola Brasil);

Ligar para 4004–0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais cidades), de segunda a sexta, no horário entre 8h e 20h.

Santander

Um dos bancos privados a confirmar participação no programa Desenrola foi o Santander. Embora não tenha divulgado as condições para o público da Faixa 2, o banco afirma que o indivíduo pode solicitar a negociação das seguintes formas:

Acessar o site ;

; Ligar para telefone 4004–9090 (capitais e regiões metropolitanas), ou 0800 722 9090 (demais localidades);

Enviar mensagem WhatsApp: 4004–9090

Para além de todas estas opções remotas, o cidadão que deseja entrar no Desenrola pode optar por ir diretamente ao banco da sua dívida. Mesmo que a instituição não tenha entrado no projeto do Governo, a instituição pode informar quais são as condições de negociação que eles oferecem.

O programa

O Desenrola foi uma das principais promessas do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Entre outros pontos, o petista prometeu que poderia tirar milhões de pessoas da situação de inadimplência. O objetivo do Governo é fazer com que as pessoas tenham acesso ao crédito mais uma vez.

“Vamos ter que fazer esse Desenrola para tentar ajudar os 72% da população brasileira que estão endividadas. Que tem divida até R$ 5 mil, de R$ 1 mil reais, de R$ 250, de R$ 500 e que estão penduradas no Serasa”, disse Lula em evento no final da última semana.

“Nós temos a obrigação de estendermos a mão para essa gente e fazer essa gente outra vez para a atividade econômica brasileira, para poder consumir”, completou o presidente.