veja como quitar as dívidas pelo Banco Inter!

O Desenrola Brasil é um programa do governo federal, o qual estimula a renegociação de dívidas entre instituições financeiras e consumidores. Sendo assim, o programa foi lançado nesta segunda-feira (17), e conta com a participação de diversos bancos, inclusive bancos digitais, como o Banco Inter.

Nesta primeira etapa do programa Desenrola Brasil, as negociações serão feitas diretamente entre os clientes e os respectivos bancos nos quais possuem dívidas. O projeto do governo federal irá ajudar cerca de 70 milhões de brasileiros a quitarem suas dívidas. Além do Banco Inter, bancos como Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e PicPay também confirmaram a participação no programa.

Para facilitar ainda mais para os clientes, o Banco Inter disponibilizou em seu aplicativo uma aba apenas para a renegociação de dívidas do Desenrola Brasil. Sendo assim, confira o passo a passo a seguir:

Primeiro, abra o aplicativo do Banco Inter no celular, disponível para Android e iOS;

Em seguida, acesse a aba de cartões;

Verifique o valor da dívida que deseja negociar;

Agora, escolha a melhor proposta de pagamento que foi oferecida pelo banco;

Por fim, caso aceite a proposta, basta confirmar a operação.

Caso surjam dúvidas, os clientes do Banco Inter podem acessar o site oficial através do link https://inter.co/negocie/. Além disso, também é possível ligar no número 3033-4070 para obter mais informações.

Funcionamento do Desenrola Brasil

Segundo o Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil será feito através de um leilão reverso entre credores, organizado por categoria de crédito. Dessa forma, quem oferecer mais desconto será contemplado no programa, apresentando a dívida para renegociação e contando com a garantia de que ela será saldada.

Além disso, segundo o governo federal, o programa Desenrola Brasil será feito em três etapas. Sendo assim, as duas primeiras já estão valendo desde esta segunda-feira (17), podendo extinguir dívidas bancárias de até R$ 100. Durante o leilão, as instituições financeiras poderão utilizar recursos para garantir a negociação das dívidas.

Faixas do Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil conta com duas faixas, sendo que a primeira inclui as pessoas que recebem até dois salários mínimos, ou que estejam inscritas no Cadastro Único, e que foram negativadas até 31 de dezembro de 2022.

Com relação ao dinheiro utilizado para pagar as dívidas, pode ser obtido através de empréstimos com uma instituição financeira, com a garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO) do governo federal.

Já a segunda faixa do Desenrola Brasil, de acordo com o Ministério da Fazenda, será destinada apenas para aqueles que possuem dívidas no banco. Sendo assim, existe a possibilidade de renegociação direta dos clientes com as instituições financeiras. Nesse caso, as operações não terão a garantia do FGO.



Dívidas que não podem ser negociadas

Apesar da grande ajuda que o Desenrola Brasil traz para os consumidores, alguns tipos de dívidas não podem ser negociadas através do programa. Nesse sentido, confira a seguir quais dívidas não entram no programa de renegociação:

Dívidas de crédito rural;

Débitos com garantia da União e débitos de entidade pública

Dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos;

Dívidas que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros;

Por fim, débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União também não podem ser renegociados através do programa Desenrola Brasil.