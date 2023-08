Veja como realizar baixar e fazer o cadastro no aplicativo!

O Caixa Tem é um aplicativo do governo, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, e funciona como uma conta poupança digital, destinada para participantes de programas sociais. Sendo assim, o objetivo do aplicativo é de facilitar o acesso dos cidadãos ao dinheiro recebido pelos benefícios sociais.

O Caixa Tem foi criado em abril de 2020, e inicialmente tinha como função o pagamento do Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19, no entanto, atualmente o aplicativo permite acesso a diversos benefícios sociais. Apesar de já estar disponível a um tempo, muitas pessoas possuem dúvidas com relação ao aplicativo, principalmente sobre como baixar e se cadastrar.

Sendo assim, para baixar o aplicativo Caixa Tem no celular ou tablet é muito simples. Basta possuir uma conta válida na loja de aplicativos do dispositivo, sendo a Play Store para Android e a App Store para iOS (iPhone).

Em seguida, deve-se abrir a loja de aplicativos e digitar na barra de pesquisa: “Caixa Tem”. Por fim, o usuário precisa clicar na opção “Instalar” e o download do aplicativo já será iniciado. Lembrando que para os usuários que possuem iPhone, a App Store exige uma confirmação biométrica da digital no momento do download, que também pode ser uma senha.

Ao final do download, basta tocar no ícone do aplicativo e, em seguida, tocar na opção “Entrar no Caixa Tem”. Com isso, ao digitar os dados de acesso o login terá sido feito.

No entanto, para realizar o login, primeiro é necessário ter um cadastro no aplicativo. Confira a seguir.

Como se cadastrar no Caixa Tem?

É importante deixar claro que o cadastro apenas pode ser feito após o aplicativo Caixa Tem estar instalado no dispositivo móvel, de acordo com as instruções que foram dadas anteriormente. Confira a seguir o passo a passo de como realizar o cadastro no Caixa Tem, processo que leva apenas 5 minutos:

Primeiro, procure pelo aplicativo Caixa Tem na área de trabalho do dispositivo e toque sobre o mesmo;

Na página inicial, selecione a opção “ Entrar no Caixa Tem ”;

”; Em seguida, toque em “Cadastrar-se”;

Selecione a opção “Continuar”;

Agora, digite o número do CPF no local indicado, sem qualquer traço ou ponto;

Confirme clicando em “Continuar”;

Em seguida, digite o nome completo, número de celular e a data de nascimento. Após a inserção de cada um desses dados pessoais será necessário clicar em “Continuar” para seguir para a próxima página;

O Caixa Tem ainda irá solicitar outros dados pessoais para o cadastro, como o CEP do endereço, e-mail e a criação de uma senha forte de seis números;

Por fim, basta selecionar a opção “Não sou um robô” e confirmar a operação tocando em “Cadastra-se”.

Pronto! Através desses passos simples o cadastro no aplicativo Caixa Tem já está completo, e o aplicativo pronto para o uso.



Mantenha o aplicativo atualizado

Após realizar o download e o cadastro no Caixa Tem, é muito importante que o usuário mantenha o aplicativo sempre atualizado. Isso porque as novas versões que vão sendo lançadas contém novos recursos, além de serem muito mais seguras contra fraudes ou invasões. Sendo assim, as versões mais desatualizadas podem conter brechas na segurança.

Desta maneira, para realizar a atualização do Caixa Tem, basta pesquisar pelo aplicativo na Play Store (Android) ou na App Store (iPhone) e clicar no botão “Atualizar” que será exibido. Caso a opção de atualizar não esteja disponível, significa que nenhuma versão mais recente do aplicativo foi lançada.