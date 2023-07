Veja como realizar o CÁLCULO do quanto você pode receber da distribuição do lucro de quase R$ 13 bilhões do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) anunciou a distribuição de R$ 12,7 bilhões em lucros para os cotistas em 2022. Essa decisão foi aprovada recentemente pelo Conselho Curador do fundo e representa uma oportunidade para os trabalhadores aumentarem suas economias.

Saiba como funcionará a distribuição do lucro de R$ 12,7 bilhões do FGTS

O valor que cada trabalhador receberá da distribuição de lucro é proporcional ao saldo em sua conta vinculada ao FGTS em 31 de dezembro de 2022. Assim, para saber a parcela do lucro que será depositada em sua conta, você deve multiplicar o saldo em 31 de dezembro do ano passado por 0,02461511.

Na prática, esse fator significa que para cada R$ 1 mil de saldo, o cotista receberá R$ 24,61. Por exemplo, quem tinha R$ 2 mil no fim de 2022 terá um crédito de R$ 49,23, enquanto aqueles que possuíam R$ 5 mil receberão R$ 123,08.

Percentual do lucro e rendimento do FGTS

O percentual do lucro que será repassado aos trabalhadores equivale a 99% do lucro total de R$ 12,848 bilhões obtido pelo FGTS no ano passado. Com essa distribuição de lucros, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) alcançará um rendimento de 7,09% em 2022, superando a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 5,79% no mesmo período.

Assim, essa melhoria no rendimento é uma mudança positiva em relação ao ano anterior, em que o FGTS havia rendido apenas 5,83%, enquanto a inflação oficial em 2021 foi de 10,06%.

Confira a comparação com a poupança

Apesar do rendimento superior à inflação, é importante destacar que o FGTS ainda rende menos do que a caderneta de poupança. Visto que em 2022, a poupança teve um rendimento de 7,89%, influenciada pela taxa Selic (juros básicos da economia).

Em resumo, quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês (6,17% ao ano) mais a Taxa Referencial (TR). Conforme estabelecido pela legislação, o FGTS proporciona um rendimento de 3% ao ano, acrescido da taxa referencial (TR) e dos lucros distribuídos.

Como a TR está em 0,215% ao mês (2,61% ao ano), o rendimento mínimo do FGTS corresponde a 5,6% ao ano. Com a distribuição de lucros, esse rendimento é elevado para 7,09%.

Para verificar o saldo do Fundo de Garantia, o trabalhador deve utilizar o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. Até o ano passado, era possível fazer a consulta no site do banco, mas agora todo o atendimento eletrônico foi migrado exclusivamente para o aplicativo.

Contudo, aqueles que não têm acesso à internet podem ir a qualquer agência da Caixa e pedir o extrato no balcão de atendimento. Além disso, o banco ainda envia o extrato impresso do FGTS no endereço cadastrado.

Em suma, o depósito do lucro será realizado até 31 de agosto, considerando o saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2022. Portanto, lembre-se de que, caso possua mais de uma conta vinculada ao FGTS, o crédito será realizado em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo.

O trabalhador deve ter cuidado com golpes

De forma sucinta, essas são as informações essenciais sobre a distribuição do lucro do FGTS em 2022.

Por isso, é importante estar atento ao valor do saldo em sua conta vinculada e aproveitar essa oportunidade para aumentar seus rendimentos. Contudo, tenha cuidado com links falsos e outros tipos de golpes online que envolvem o FGTS.

Por exemplo, não repasse dados sensíveis, como senhas e números de documentos, para pessoas que entrem em contato como representantes de alguma instituição financeira. Além disso, em hipótese alguma, faça algum tipo de depósito em dinheiro para sacar valores do FGTS ou para obter empréstimos.