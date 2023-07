Veja como simular valores do Minha Casa Minha Vida sem sair de casa

Já pensou em financiar uma casa própria, mas não tem muita ideia do valor que precisa desembolsar? Uma solução simples para resolver este problema pode ser o novo dispositivo da Caixa Econômica Federal para o Minha Casa Minha Vida. Em nova atualização, o banco permite que o cidadão tenha uma noção do valor aproximado do seu financiamento, sem nenhum tipo de compromisso.

Para realizar o procedimento, não é preciso sair de casa. Basta clicar sobre este link e seguir o passo a passo abaixo.

Passo a passo da simulação

Passo 1

Logo na primeira página, o usuário terá que marcar algumas informações básicas. Entre outros pontos, o indivíduo vai ter que informar os seguintes dados:

Marcar a opção de pessoa física;

Escolher entre os tipos de financiamento (Residencial, comercial ou rural);

Selecionar a opção de financiamento do empréstimo (Na maioria dos casos, as pessoas escolhem o imóvel novo ou o imóvel que tenha sido construído até seis meses atrás);

Inserir o valor (o patamar é livre e normalmente varia a depender da região em que o cidadão vive. Em São Paulo, por exemplo, a maioria dos imóveis estão na faixa dos R$ 230 mil)

Escolher o estado e a cidade em que você reside.

Importante: Na sequência, aparecerá a opção que diz “possuo imóvel nesta cidade”. É importante não marcar este quadro. Caso contrário, o cidadão será realocado para outro tipo de financiamento, e não o Minha Casa Minha Vida, que é o nosso alvo aqui.

Passo 2

Ao clicar em próximo, entra a fase de inserir os seus dados pessoais. O sistema pede, por exemplo, o número do CPF do cidadão, o número do telefone e a renda. Para comprar um imóvel de R$ 230 mil, como apontado no nosso exemplo, é importante ter uma renda de, no mínimo, R$ 3 mil. O sistema também pede a data de nascimento. Menores de idade não podem participar.

Importante: na sequência, aparecerá a opção “Possuo 3 anos de trabalho sob regime do FGTS”. Se você realmente tem, é importante não esquecer de marcar. Analistas afirmam que este é um passo que ajuda no financiamento.



Você também pode gostar:

Se você é casado e/ou tem filhos, também é importante marcar a opção de “mais de um comprador ou dependente”. Caso você ganhe um subsídio, será possível dobrar o valor caso você tenha um dependente.

Também é importante marcar a opção “você tem ou gostaria de ter um relacionamento com a Caixa?”. Ao clicar nesta caixa, o cidadão poderá até mesmo conseguir uma taxa de juros menor.

Passo 3

Na sequência, a página vai apresentar as opções de financiamento. A lista é extensa na maioria dos casos. A principal dica é clicar na opção do Minha Casa Minha Vida, que é sempre, ou quase sempre, a primeira opção que aparece. Basta clicar, portanto, na opção que aparece no topo da lista.

Passo 4

O último passo é justamente a verificação da resposta. Veja abaixo um exemplo.

Note que este é um exemplo de um pedido de financiamento para um cidadão que mora na cidade de São Paulo. Lembre-se de que optamos por um imóvel de R$ 230 mil. A ficha apresenta uma estimativa, e os dados não podem ser considerados como absolutos.

Veja, por exemplo, que a lista acima indica que haverá um prazo máximo de 420 meses, mas esta é uma resposta que só será dada com mais clareza depois que o cidadão enviar as suas documentações de fato.

O valor do subsídio que está apresentado acima só foi possível porque no nosso exemplo o cidadão apontou que mora com dependentes. Caso a pessoa do nosso exemplo não tivesse dependentes, o subsídio seria de algo em torno de R$ 4 mil.

Mudando o sistema de amortização

O próprio sistema apontou que o valor da entrada vai ser pago na SAC/TR. Para alterar esta escolha, basta clicar em alterar. Logo depois, basta zerar o valor da entrada, alterar o campo de sistema de amortização de SAC/TR para PRICE/TR e clicar em calcular. O sistema vai gerar o novo valor de entrada. Este passo pode fazer toda a diferença no resultado final.