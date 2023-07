Veja como ter uma e entenda o funcionamento desse serviço

Em meio aos desafios econômicos e sociais enfrentados pelo Brasil, a Conta Social da Caixa se destaca como uma ferramenta essencial para garantir o acesso aos programas sociais do governo. Destinada aos beneficiários de programas como o Bolsa Família e o Auxílio Gás, essa modalidade de conta corrente tem sido um ponto crucial no apoio financeiro a milhões de brasileiros em períodos de dificuldade.

Lançada com o objetivo de fornecer uma plataforma segura e eficiente para o recebimento de benefícios sociais, essa modalidade de conta da Caixa Econômica Federal permite que os beneficiários tenham seus pagamentos depositados diretamente. Além disso, em alguns casos a conta oferece um crédito de até R$ 5 mil para os usuários.

Veja como abrir uma conta social

A Conta Social da Caixa tem se mostrado uma ferramenta vital para milhões de brasileiros que têm direito a receber benefícios de programas sociais do governo. Mas como abrir essa conta e quais são as tarifas envolvidas?

Para os cidadãos cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) que são elegíveis aos programas sociais, a abertura da conta é realizada de forma automática, tornando o processo simples e rápido. Dessa maneira, as pessoas já cadastradas no CadÚnico não precisam realizar nenhum procedimento adicional para ter acesso à Conta Social.

Por outro lado, aqueles que ainda não estão registrados no CadÚnico também têm a possibilidade de obter a Conta Social. Para isso, existem duas opções disponíveis:

App Caixa Tem: Através do aplicativo oficial da Caixa, é possível fazer a solicitação de abertura da Conta Social Digital. Basta seguir as instruções do aplicativo e fornecer as informações solicitadas para que o processo seja concluído.

Endereço Eletrônico da Caixa: Outra alternativa é acessar o site oficial da Caixa e procurar pelo serviço de abertura da Conta Social. Ao preencher os dados necessários, o requerente estará dando início ao processo de criação da conta.

Uma das grandes vantagens da Conta Social da Caixa é a isenção de taxas de manutenção, o que representa uma economia significativa para os usuários. Contudo, é importante ressaltar que em casos de movimentações financeiras que ultrapassem os serviços básicos oferecidos pela poupança, podem ocorrer cobranças adicionais.

Conheça os serviços disponibilizados pela Caixa

A Conta Social Digital da Caixa tem se destacado por sua simplicidade e pela gama de serviços básicos disponibilizados aos seus usuários. Conheça as facilidades oferecidas por essa conta e como aproveitá-las ao máximo:

Saques Digitais: Os usuários têm direito a até dois saques digitais por mês. Essa opção oferece a comodidade de realizar saques sem a necessidade de se dirigir a um caixa eletrônico ou agência bancária, tornando as transações financeiras mais ágeis e acessíveis.

Transferências para outros bancos: A Conta Social Digital permite até três transferências por mês para contas de outros bancos. Essa funcionalidade possibilita que os beneficiários dos programas sociais da Caixa movimentem seus recursos de forma prática e eficiente.

Consultas via App ou site: Os usuários têm à disposição a opção de consultar o saldo e o extrato da conta diretamente pelo aplicativo da Caixa ou pelo site, garantindo o acompanhamento das movimentações financeiras de maneira rápida e conveniente.

Com a facilidade de abertura e a ausência de tarifas de manutenção, a Conta Social Digital da Caixa tem se consolidado como uma importante aliada para os brasileiros que necessitam de auxílio social, proporcionando mais agilidade e comodidade no recebimento de benefícios governamentais.



