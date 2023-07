Veja como tirar sua carteira de motorista gratuitamente

Os moradores da Serra têm uma oportunidade única de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita por meio do programa CNH Social 2023. Isso porque as inscrições para as 3.500 vagas disponíveis serão encerradas nesta sexta-feira (28), portanto, é importante agir rapidamente.

Tirar carteira de motorista gratuitamente: último dia de inscrição para 3.500 vagas

Para se candidatar a uma das vagas, é necessário estar ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, o cidadão deve ter os dados atualizados na Base Nacional do Cadastro até o dia 10 de março de 2023.

Desse modo, aqueles que ainda não atendem a esse requisito podem providenciar a atualização de seus dados para concorrer às próximas etapas do programa, previstas para este ano, que também oferecerão 3.500 vagas.

As vagas são destinadas a duas categorias. Sendo assim, a primeira habilitação (Categoria A ou B), é voltada para aqueles que desejam obter a CNH para motos (categoria A) ou carros (categoria B) pela primeira vez.

Já a adição ou mudança de categoria (Categoria A, B, D ou E), é destinada a quem já possui CNH e deseja adicionar a categoria A (moto) ou B (carro), ou mudar para a categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

Como se inscrever para o Programa CNH Social?

O processo de inscrição é realizado online, através do site www.detran.es.gov.br. Dessa forma, na página principal, o interessado deve acessar o banner ou botão referente ao programa CNH Social e preencher as informações pessoais solicitadas. Contudo, é de extrema importância que os dados informados coincidam exatamente com os dados registrados no CadÚnico.

Assim, durante a inscrição, o candidato também deverá selecionar a categoria desejada, podendo escolher entre as seguintes opções:



Primeira Habilitação Categoria A ou B: para quem ainda não possui CNH. Adição de Categoria A ou B: para os que já têm carteira e desejam adicionar a categoria A (moto) ou B (carro).

Mudança para Categoria D ou E: Para quem busca mudar para as categorias D (van e ônibus) ou E (caminhão e carreta).

É importante ressaltar que é necessário ter muita atenção quanto a sua opção. Já que após a conclusão da inscrição, não será possível modificar a categoria escolhida.

Critérios de seleção e distribuição de vagas

A seleção dos candidatos é feita de forma eletrônica, sem intervenção humana. Desse modo, seguindo critérios estabelecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e com base nas informações fornecidas pelos candidatos no CadÚnico. Em suma, os critérios utilizados para a seleção incluem:

Menor renda per capita

Maior número de componentes no grupo familiar

Ensino Fundamental completo

Beneficiários do Bolsa Família

Data e hora de inscrição

As vagas são distribuídas da seguinte maneira

40% para Primeira Habilitação (Categoria A ou B)

20% para Adição de Categoria (Categoria A ou B)

40% para Mudança de Categoria (Categoria D ou E)

Uma importante oportunidade

De forma geral, o principal objetivo do programa é capacitar profissionalmente os condutores. Assim, proporcionando-lhes maiores chances de inserção no mercado de trabalho e aumentando a empregabilidade.

Portanto, aproveite esta oportunidade e inscreva-se agora mesmo no Programa CNH Social 2023. Desse modo, não perca essa chance de tirar sua carteira de motorista gratuitamente e dar um impulso positivo em sua vida profissional.

Contudo, lembre-se de verificar os requisitos e garantir que suas informações estejam atualizadas no CadÚnico para participar. Além disso, é importante ressaltar que deve acessar a plataforma oficial.

Já que há muitos modelos de golpes que envolvem programas assistencialistas. Sendo assim, é necessário que o cidadão tenha cuidado com páginas falsas e links duvidosos.