Veja como ver a localização de alguém em tempo real

Se você usa o WhatsApp é possível que já tenha notado que estava sendo observado, monitorado ou até mesmo rastreado. Saiba que isso nunca foi tão fácil. Pelo mensageiro, é possível saber onde alguém está em tempo real.

A seguir, veja como rastrear pelo WhatsApp e saber onde o seu contado está.

Como rastrear pelo WhatsApp?

Quem deseja realizar o procedimento deve se certificar de que a pessoa está conectada à internet. Caso contrário, não é possível que o recurso funcione. Além disso, é necessário que o aparelho esteja de modo a permitir que o mensageiro utilize o sinal de GPS.

Caso um dos requisitos mencionados acima não esteja ativado, não tem como o rastreio funcionar. Mas, com as etapas verificadas e em funcionamento, já é possível partir para a fase do rastreio.

Atualmente, os usuários do WhatsApp podem saber a localização de uma pessoa durante os períodos de 15 minutos, 1 hora ou 8 horas. Também existe a opção de localização em tempo real, cujo tempo é ilimitado.

Veja como ativar essa função em celulares Android e iOS:

Android

Abra a conversa com quem deseja compartilhar a sua localização; Depois, toque no ícone de clipe de papel; Feito isso, clique em “Localização” e, em seguida, selecione “Localização em tempo real”. Vá em “Continuar” e defina o tempo de compartilhamento. Clique no botão de seta verde que irá permitir que você compartilhe o lugar em que estar; A localização é exibida no chat em formato de quadro. Para acompanhar, basta abrir o mapa e clicar na opção “Ver localização em tempo real”; Depois, clique em “Continuar”.

iOS

Abra a conversa com o contato que deseja compartilhar a sua localização; Na sequência, clique no “+”; Em seguida, toque em “Localização”; Para finalizar, selecione o tempo (15 minutos, 1 ou 8 horas) em que deseja manter a informação disponível. Mande a mensagem clicando na seta.

Função de silenciar chamadas desconhecidas

O site WABetaInfo também descobriu na mais nova versão do WhatsApp Beta um recurso que permitirá silenciar chamadas de números desconhecidos. A nova ferramenta trará diversas vantagens, como reduzir interrupções e não ser incomodado por chamadas de spam.



O lançamento vem junto a implementação das Comunidades, uma vez que alguns usuários estão reclamando por estarem sendo abordados por números desconhecidos que fazem parte da comunidade. Assim, a funcionalidade prevê a diminuição dos incômodos.

De acordo com o portal, o novo recurso ficará na seção de configurações. Desse modo, para utilizá-la, será necessário fazer a ativação. Com a ferramenta já habilitada, as chamadas indesejadas só ficarão listadas nas chamadas e no centro de notificações.

Contudo, é importante frisar que a nova funcionalidade para silenciar números desconhecidos ainda está em desenvolvimento e não foi disponibilizada para os usuários beta. Portanto, caso não sejam encontrados problemas graves, ela será liberada para testes.

Transcrição de áudios para textos

Uma função que será muito útil para os usuários do WhatsApp está perto de ser lançada. Em breve, estará disponível a ferramenta de transcrição de notas de voz para textos. Desse modo, quem não quiser ouvir as mensagens de áudios, por ser muito longas inclusive, poderão convertê-las em mensagens de texto.

De acordo com o WABetaInfo, o recurso já está em fase de desenvolvimento. Em resumo, a transcrição dos áudios será feita de forma automática, dentro do próprio aplicativo. Além disso, será possível fazer a conversão para outros idiomas, no entanto, será preciso baixá-los como adicionais e incluí-los na plataforma de mensagens.

Contudo, vale ressaltar que a opção de reprodução do áudio ainda será padrão no WhatsApp. Sendo assim, a função de transcrição deve ser ativada pelo usuário após selecionar o áudio que queira ler. Ademais, por ainda estar em desenvolvimento, não há previsão de lançamento para todos os usuários do mensageiro.