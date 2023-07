Veja detalhes do edital do concurso TRF 3

O concurso TRF 3 é uma ótima oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público e atuar na área jurídica.

No entanto, as vagas disponíveis deverão ser bastante concorridas, o que exige ainda mais esforço e dedicação por parte dos candidatos que desejam entrar para esse time.

O edital já foi publicado, ofertando cerca de 21 vagas, além de formação de CR. Sendo assim, neste texto, apresentaremos os principais detalhes do edital, desde as informações gerais até os conteúdos programáticos que serão abordados nas provas. Fique conosco e saiba mais!

Saiba mais sobre o concurso TRF 3

Já está disponível o edital para o Concurso TRF 3, que abrange o Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A VUNESP é a instituição responsável pela organização do certame, que está oferecendo 21 vagas imediatas e também a formação de um Cadastro Reserva. Ademais, os cargos disponíveis são para Técnico Judiciário, de nível médio, e Analista Judiciário, de nível superior.

É uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público e buscar estabilidade profissional. Assim, os interessados devem estar atentos às exigências do edital, como a carga horária, as atribuições de cada cargo e os requisitos necessários.

O concurso promete ser bastante concorrido e é importante se preparar adequadamente para ter boas chances de aprovação.

Vagas disponíveis no certame



O concurso TRF 3 oferece diferentes vagas para diversas áreas ou especialidades. Para o cargo de técnico, as vagas disponíveis são para Agente da Polícia Judicial, Edificações, Enfermagem, Informática e Segurança do Trabalho.

Já para o cargo de analista, as áreas disponíveis são: Administrativo, Oficial de Justiça, Judiciário, Arquitetura, Arquivologia, Contadoria, Enfermagem, Engenharia (Civil/Elétrica/Mecânica), Estatística, Informática, Medicina (Clínica Geral/do Trabalho/Psiquiatria), Psicologia e Serviço Social.

Essas oportunidades abrangem diferentes setores e atividades no órgão, oferecendo uma ampla gama de possibilidades para os interessados em participar do concurso.

Ademais, é importante ressaltar que cada área ou especialidade possui requisitos específicos e é necessário verificar as informações completas no edital do concurso. Além disso, é fundamental se preparar adequadamente para a seleção, estudando os conteúdos pertinentes a cada área.

Quanto ganham os aprovados?

Um servidor do TRF 3 aprovado em concurso pode desfrutar de uma remuneração inicial bastante atrativa.

Afinal, para o cargo de Técnico Judiciário, a remuneração inicial oferecida é de R$8.046,84, enquanto para o cargo de Analista Judiciário, o valor sobe para R$13.202,62.

Esses valores demonstram os atrativos do trabalho no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual é considerado um dos principais órgãos judiciários do país.

Além da remuneração inicial, os servidores também podem contar com benefícios, como auxílio-alimentação e auxílio-transporte, que contribuem para uma vida profissional mais estável e confortável.

É importante ressaltar que esses valores podem sofrer alterações ao longo do tempo, de acordo com possíveis reajustes salariais ou benefícios adicionais.

Inscrições para o concurso TRF 3

As inscrições para o concurso TRF 3 serão abertas no dia 12 de julho e encerram no dia 10 de agosto.

É importante destacar que deve respeitar a data de inscrição, uma vez que não serão aceitas inscrições após o prazo que estabeleceram. Além disso, é essencial ter em mente que as taxas de inscrição variam conforme o cargo desejado, ou seja, R$105,00 para Técnico Judiciário e R$115,00 para Analista.

Os candidatos devem se atentar ao valor da taxa, por ser necessário efetuar o pagamento no prazo. A prova está prevista para ocorrer no dia 08 de outubro, sendo necessário que os participantes se preparem para garantir um bom desempenho no exame.

Como se preparar para as provas?

Se preparar para o concurso TRF 3 requer dedicação e organização. Primeiramente, é importante conhecer o edital do concurso, que contém informações sobre as matérias cobradas e o formato da prova. Com base nisso, é possível elaborar um cronograma de estudos, estabelecendo metas diárias ou semanais.

Uma boa estratégia é revisar os conteúdos básicos e realizar exercícios de provas anteriores, a fim de identificar os pontos fracos e fortalecer as habilidades necessárias.

Além disso, é válido buscar materiais de estudo recentes e de qualidade, como livros, videoaulas e cursos online.

Ainda mais, não se deve negligenciar a prática de redação, que costuma ser uma etapa importante do concurso, assim, recomendamos treinar a escrita, procurando aperfeiçoar a capacidade de argumentação e a utilização adequada da norma culta da língua portuguesa.

Comece sua preparação desde já, visto que, é um concurso muito esperado e concorrido, por isso, fique atento aos prazos e conquiste uma das vagas no concurso TRF 3. Boa sorte!