Veja o calendário de pagamentos e quem ainda vai receber em JULHO

Nesta semana, o Governo Federal segue com mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. Nesta sexta-feira (21), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 4. O dinheiro está na conta desde as primeiras horas desta manhã e pode ser movimentado através do Caixa Tem.

Em julho, os pagamentos do Bolsa Família foram iniciados no último dia 18. De lá até aqui, quatro grupos já receberam o saldo em suas contas. Outros grupos poderão receber o benefício já a partir da próxima segunda-feira (24). Para saber o dia exato do seu pagamento, é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS).

Abaixo, você pode conferir o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família para este mês de julho:

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

As antecipações

O Governo Federal também confirmou para este mês a ideia de antecipação dos pagamentos para alguns grupos do Bolsa Família. Em duas situações, o cidadão poderá receber o saldo de forma antecipada. Veja abaixo.

1. Por força do calendário:

Assim como ocorreu nos meses anteriores, o Governo Federal decidiu antecipar os repasses do Bolsa Família para todos os grupos que recebem o saldo originalmente nas segundas. A ideia é que estas pessoas já tenham acesso ao dinheiro no sábado imediatamente anterior. Confira:

Usuários com NIS final 5 recebem originalmente na segunda (24), mas o dinheiro estará na conta já no sábado (22).

Usuários com NIS final 0 recebem originalmente na segunda (31), mas o dinheiro estará na conta já no sábado (29).

2. Por força dos desastres ambientais:

Há ainda um outro grupo que recebe o Bolsa Família de maneira antecipada. Tratam-se das pessoas que fazem parte do programa e que residem em cidades que estão em situação de emergência por causa de desastres de caráter ambiental.

Nas últimas semanas, cidades dos estados de Alagoas e de Pernambuco sofreram com as fortes chuvas na região. Hoje, várias famílias seguem desalojadas ou mesmo desabrigadas. Para estes grupos, a ideia foi liberar o Bolsa Família de uma só vez já na última terça-feira (18).

Assim, as pessoas que residem nestes municípios atingidos não precisam se preocupar com o final do seu Número de Identificação Social (NIS). O dinheiro já está na conta de forma antecipada. Abaixo, você pode conferir a lista de cidades que estão em situação de emergência.



Alagoas

Atalaia;

Barra de São Miguel;

Branquinha;

Cajueiro;

Capela;

Colônia;

Leopoldina;

Coqueiro Seco;

Flexeiras;

Ibateguara;

Jacuípe;

Joaquim Gomes;

Maragogi;

Marechal Deodoro;

Matriz de Camaragibe;

Murici;

Paulo Jacinto;

Paripueira;

Penedo;

Pilar;

Quebrangulo;

Rio Largo;

São José da Laje;

Santana do Mundaú;

São Luís do Quitunde;

São Miguel dos Campos;

São Miguel dos Milagres;

Satuba;

Viçosa;

União dos Palmares.

Pernambuco

São Benedito do Sul;

Belém de Maria;

Água Preta;

Catende;

Quipapá;

Xexéu;

Barreiros;

Joaquim Nabuco;

Cortês;

Jaqueira;

Rio Formoso;

Maraial;

São José da Coroa Grande;

Palmares;

Primavera.

Bolsa Família em julho

Em julho, o Bolsa Família do Governo Federal está atendendo pouco mais de 20 milhões de pessoas. O número é relativamente menor do que os 21,2 milhões que estavam recebendo no último mês de junho.

Também houve queda no valor médio de pagamentos do programa. Em junho, os repasses médios estavam na casa dos R$ 705,20. Este patamar caiu para R$ 684,17 neste mês de julho, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.