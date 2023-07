Veja o calendário de pagamentos e quem recebe em JULHO

A Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento da parcela referente ao mês de julho do programa Bolsa Família. Os valores estão sendo liberados de acordo com o calendário estabelecido, que se estende até o dia 31 deste mês, levando em consideração o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários.

É importante ressaltar que, devido a situações de calamidades públicas, moradores de 107 cidades localizadas nos estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Sul já tiveram suas parcelas liberadas, independentemente do número do NIS. Essa medida excepcional deve auxiliar as famílias atingidas por desastres naturais.

Cronograma de pagamento de julho

O Programa Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do Brasil, realiza o pagamento de seus benefícios nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Confira o calendário de pagamento de julho:

NIS final: Data de pagamento: 1 18/07 2 19/07 3 20/07 4 21/07 5 24/07 6 25/07 7 26/07 8 27/07 9 28/07 0 31/07

Para garantir maior comodidade e agilidade no recebimento, os beneficiários contam com o Caixa Tem, uma plataforma digital disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Por meio dessa plataforma, os beneficiários podem ter acesso aos seus pagamentos de forma rápida, prática e segura, sem a necessidade de deslocamento até uma agência bancária.

Com o Caixa TEM, os beneficiários do Bolsa Família podem realizar diversas operações, como consulta de saldo, extrato de pagamentos, transferências, pagamentos de contas e compras por meio do cartão virtual. Além disso, a plataforma também oferece funcionalidades para o acompanhamento de informações sobre o programa social e orientações úteis para os beneficiários.

Ao longo dos últimos anos, o processo de pagamento do Bolsa Família foi modernizado, migrando para a plataforma digital e utilizando o Caixa Tem como principal canal de acesso aos benefícios. Essa mudança trouxe inúmeras vantagens, como a redução de filas em agências bancárias, a agilidade na disponibilização dos recursos e a possibilidade de realizar transações a qualquer momento e em qualquer lugar.

Parcela adicional do Bolsa Família

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDAS), no mês de julho serão beneficiadas mais de 20 milhões de famílias pelo programa Bolsa Família, com um investimento público total de R$ 14 bilhões. O valor mínimo de pagamento por família é de R$ 600, porém, levando em consideração os adicionais, o valor médio é de R$ 684,17.

Nesta parcela referente ao mês de julho, é a segunda vez que as famílias receberão um adicional de R$ 50. Esse valor adicional é destinado a famílias que possuem mulheres gestantes e crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos. Além disso, continua sendo realizado o pagamento do adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos de idade.



Esses benefícios adicionais têm o objetivo de auxiliar as famílias em situações específicas, como a garantia de uma nutrição adequada para crianças e gestantes, bem como o apoio ao desenvolvimento das crianças e adolescentes. O Bolsa Família continua desempenhando um papel importante no combate à pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil.

O programa busca contribuir para a melhoria das condições de vida dessas famílias, com foco especial na garantia de direitos básicos, como alimentação, educação e saúde. Para mais informações sobre o programa Bolsa Família, os beneficiários podem entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.