veja o que cai neste ano

O concurso ESA 2023 está se aproximando e, para aqueles que desejam ingressar no Exército Brasileiro, é essencial estar preparado. E com a divulgação do edital, é possível ter uma noção do que será cobrado neste ano.

O certame abrangerá diversas áreas do conhecimento, incluindo matemática, língua portuguesa, física, química, entre outras disciplinas. Além disso, é importante ressaltar que a prova também avaliará habilidades físicas dos candidatos.

Por isso, é fundamental estar por dentro das exigências e conteúdos abordados para garantir um bom desempenho e conquistar a tão sonhada vaga na ESA. Fique com a gente até o final e saiba mais sobre isso!

Quando será o concurso ESA 2023?

O concurso da ESA para o ano de 2023 está marcado para acontecer no dia 08 de Outubro. A prova conta com 1.095 vagas e as matérias cobradas são Português, Matemática, História, Geografia, Inglês e Redação. Ademais, esta prova servirá como um ótimo meio para os alunos que desejam ingressar na ESA e oportunizar o acesso à educação superior.

Dessa forma, os estudantes devem se preparar com antecedência para ter um bom desempenho na prova e aumentar suas chances de serem selecionados. Os participantes também precisam estar cientes das exigências e normas estabelecidas pelo edital para poderem ter acesso às provas e aos materiais de estudo.

Com o número de vagas limitado, a concorrência será acirrada, então, vale a pena acompanhar cada detalhe sobre o certame.

Dicas de preparação para o concurso ESA 2023

O concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) é uma oportunidade almejada por muitos brasileiros que desejam ingressar na carreira militar e seguir a trajetória de sargentos do Exército Brasileiro. Assim, para conquistar uma vaga nesse certame, é fundamental uma preparação sólida e eficiente.

Portanto, confira a seguir algumas dicas valiosas para te ajudar na sua jornada rumo ao sucesso no concurso ESA 2023.

1. Conheça o edital e elabore um plano

Antes de iniciar sua preparação, é essencial conhecer em detalhes o edital do concurso ESA 2023. Afinal, o edital é o documento que apresenta todas as informações pertinentes ao certame, como o conteúdo programático das provas, datas importantes, critérios de avaliação, entre outros.

A partir desse conhecimento, você poderá organizar seu cronograma de estudos de forma mais estratégica. Um plano de estudos bem estruturado é um dos pilares para o sucesso na preparação para o concurso ESA 2023.



Sendo assim, divida o conteúdo programático em blocos, estabeleça metas semanais e diárias, e inclua revisões periódicas. Além disso, identifique seus pontos fracos e dê atenção especial a eles, buscando reforçar o aprendizado e o domínio dos temas.

2. Cuide da sua saúde física e mental

A preparação para um concurso dessa magnitude requer dedicação e esforço contínuo. Por isso, é fundamental cuidar da saúde física e mental. Então, pratique exercícios físicos regularmente, tenha uma alimentação equilibrada e garanta horas adequadas de sono. Além disso, reserve momentos de lazer e descanso para evitar o estresse e a sobrecarga.

3. Aposte em materiais de qualidade e aposte em questões anteriores

Escolha materiais de estudo de qualidade e atualizados. Livros, videoaulas, simulados e questões anteriores do concurso são recursos essenciais para uma preparação eficaz. Ainda mais, procure por materiais específicos para o concurso da ESA e verifique a reputação dos autores e plataformas.

Além disso, a resolução de questões de concursos anteriores é uma das estratégias mais eficientes para conhecer o estilo das provas e avaliar o seu desempenho. Isso também o ajudará a identificar os assuntos mais cobrados e a ganhar confiança para o dia da prova.

4. Mantenha-se atualizado

Acompanhe as notícias relacionadas ao Exército Brasileiro e assuntos de relevância para a ESA. Portanto, fique atento a possíveis retificações no edital e informações sobre o concurso. Afinal, a atualização constante é essencial para estar preparado para todas as etapas do processo seletivo.

5. Estabeleça um ambiente adequado de estudos e pratique a redação

Crie um ambiente propício para os estudos, livre de distrações e com boa iluminação. Afinal, um local organizado e tranquilo contribui para a concentração e assimilação dos conteúdos. A redação é uma etapa importante do concurso ESA.

Sendo assim, desenvolva suas habilidades de escrita, praticando a produção de textos dissertativos-argumentativos sobre temas atuais.

Por fim, busque feedbacks de pessoas experientes na área para aprimorar suas habilidades de escrita. A preparação para o concurso ESA 2023 exige organização, dedicação e foco. Seguindo essas dicas, você estará mais preparado para enfrentar os desafios do processo seletivo e conquistar a vaga tão desejada.

Lembre-se de que cada etapa vencida nos estudos é um passo importante em direção ao seu objetivo de se tornar um sargento do Exército Brasileiro. Boa sorte!