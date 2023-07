Veja o que fazer para voltar a receber

O Governo Federal retoma nesta terça-feira (18) os repasses do Bolsa Família para mais de 20 milhões de pessoas de todas as regiões do país. Contudo, muita gente que chegou a receber o saldo em algum momento deste ano, não teve o mesmo destino, e acabou sendo excluído do projeto social por algum motivo.

Dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome apontam que pouco mais de 1,5 milhão de pessoas perderam o direito de receber o Bolsa Família desde o início do ano. Os motivos são os mais diversos: inconsistência de renda, falta de atualização do Cadúnico e até mesmo o não cumprimento de condicionalidades são alguns exemplos de ações que podem resultar em uma exclusão.

Mas o que pode ser feito para tentar resolver a situação? De acordo com o Ministério, a resposta para esta pergunta vai depender necessariamente do motivo da sua exclusão. De todo modo, na grande maioria dos casos, o cidadão poderá voltar a receber o benefício se agir rapidamente para resolver o problema.

Como desbloquear o benefício?

Neste sentido, a primeira dica é entrar na sua conta no app oficial do Bolsa Família para entender a situação do seu perfil. Em caso de bloqueios, o Ministério do Desenvolvimento Social explica o que aconteceu e o que o cidadão poderá fazer para resolver o problema. A solução, como dito, varia de acordo com a infração.

Nos últimos meses, algumas famílias foram excluídas devido a uma análise da composição familiar, por exemplo. São cidadãos que se registraram no Cadúnico como indivíduos que moram sozinhos, mas o Governo entendeu que eles mentiram e que na verdade residem com outros integrantes, o que impossibilitaria o recebimento do Bolsa Família.

Para casos como este, o Ministério recomenda que o cidadão se apresente presencialmente em uma sede do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para realizar uma atualização no Cadúnico. É importante realizar este procedimento dentro de um intervalo de 60 dias depois da conclusão do exclusão.



Você também pode gostar:

“Caso a pessoa preencha os requisitos do Bolsa Família e comprove que mora sozinha, o benefício volta a ser pago, incluindo as parcelas bloqueadas. Portanto, o cidadão comprova as informações, volta à folha de pagamento normal do programa e recebe as parcelas referentes aos meses em que ficou sem o pagamento”, disse o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT).

“É muito importante que as pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis, e suas famílias, estejam no Cadastro Único com os dados corretos para que os governos estadual, municipal e federal, saibam exatamente quais as necessidades de cada família vulnerável do Brasil”, explicou Letícia Bartholo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único.

Em resumo, para desbloquear o Bolsa Família, o cidadão precisa:

Verificar o motivo da exclusão ou da suspensão;

Verificar o que precisa ser feito para corrigir;

Realizar a correção indicada pelo Ministério o mais rapidamente possível.

Bolsa Família em julho

Nesta terça-feira (18), o Governo Federal retoma oficialmente os pagamentos do Bolsa Família. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. O dinheiro já está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de julho.

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).