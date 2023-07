Veja o que pode mudar

Muitas famílias dependem dos pagamentos do Bolsa Família para garantirem alimentação e dignidade. No entanto, segundo cálculos com relação ao repasse do benefício no mês de julho, constatou-se um valor um pouco abaixo do que havia sido pago às famílias em junho.

Entretanto, um novo anúncio deixa claro que o novo valor do Bolsa Família em agosto terá alterações novamente, devido à inclusão do benefício de Auxílio Gás para muitas famílias. Entenda melhor acompanhando este texto!

Alterações no preço do gás impactam no novo valor do Bolsa Família em agosto

O Auxílio Gás é pago para todos que estão cadastrados no Bolsa Família e que estejam alinhados às regras do programa em questão. Entretanto, uma coisa que nem sempre é levada em consideração pelas famílias é o fato de que o valor do Auxílio Gás pode variar de acordo com o preço do gás no momento.

Isso quer dizer que quando há um aumento no valor do gás, automaticamente há um aumento no preço do auxílio passado aos consumidores. O inverso também ocorre. Por isso, o anúncio sobre o novo valor do Bolsa Família em agosto diz respeito a uma possível queda no valor médio recebido pelos beneficiários.

Portanto, se você constatar o recebimento de um valor menor no mês de agosto, a justificativa pode estar na redução do preço do gás de cozinha. Sendo assim, não há com o que se preocupar nesse sentido. Trata-se apenas de um recálculo comum, mas que, na prática, não irá afetar as finanças das famílias beneficiadas.

E quando o corte é de 50%?

Um ponto que vale destacar é que o novo valor do Bolsa Família em agosto, que estamos comentando, não tem relação com a redução de 50% do valor recebido do programa em outras circunstâncias. Isso porque, quando há esse corte pela metade, estamos diante de uma outra situação, e não das alterações em decorrência do preço do gás de cozinha.

Quando ocorre essa queda brusca, fazendo com que a família receba apenas metade do valor que vinha recebendo, é porque o grupo familiar foi enquadrado na chamada Regra de Proteção.

Essa regra só se aplica quando a renda familiar ultrapassa o valor de R$ 218 por pessoa, mas não ultrapassa R$ 660 por pessoa. Sendo assim, se na sua casa alguém arrumou um emprego ou encontrou uma nova fonte de renda, fazendo com que a renda por pessoa ultrapassasse o limite do Bolsa Família, automaticamente o grupo familiar entra na regra de proteção.

Ao entrar nela, a família tem o direito de se manter recebendo metade do valor do Bolsa Família durante dois anos, salvo em casos nos quais a renda familiar suba ainda mais, a ponto de ultrapassar meio salário-mínimo por pessoa.

Portanto, se o seu bolsa família sofrer um corte de 50% em agosto, não há relação com o auxílio gás, mas, sim, com alterações significativas na renda familiar por pessoa. Fique atento a isso!