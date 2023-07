veja onde cada combustível é mais vantajoso

Muitos consumidores buscam notícias sobre a variação nos preços dos combustíveis. Na semana passada, os três principais combustíveis do país ficaram mais baratos no país, para alegria dos motoristas.

De acordo com o levantamento semanal realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço do etanol caiu 1,53% em relação à semana anterior. Assim, o valor médio nacional do biocombustível passou de R$ 3,93 para R$ 3,87.

Por sua vez, a gasolina seguiu o mesmo caminho, aliviando o bolso dos consumidores. A saber, o preço médio nacional da gasolina ficou 0,71% mais barato, com o litro passando de R$ 5,67 para R$ 5,63.

Cabe salientar que, desde 2004, a ANP divulga semanalmente os preços coletados dos principais combustíveis utilizados no Brasil. Em síntese, a entidade pesquisa os valores dos combustíveis em milhares de postos do país e informa o preço médio da gasolina, do etanol hidratado e do óleo diesel.

Etanol x Gasolina: quem vence confronto nacional?

Em primeiro lugar, vale destacar que o etanol e a gasolina são concorrentes nas bombas. Por isso que os motoristas sempre ficam na dúvida sobre qual dos dois é melhor para abastecerem seus veículos.

Embora sejam concorrentes, cada combustível possui características únicas, ou seja, um pode ser mais vantajoso que o outro, a depender dos valores nas bombas.

Para quem não sabe, o etanol proporciona um desempenho de cerca de 70% da performance da gasolina, pois é essa proporção de conteúdo energético que o biocombustível possui em relação ao combustível fóssil.

Assim, a relação entre gasolina e etanol precisa ficar igual ou abaixo de 70% para que o etanol seja considerado mais vantajoso que o combustível fóssil. Na semana passada, isso aconteceu novamente, e o biocombustível se mostrou mais vantajoso, a título nacional, com o seu preço (R$ 3,87) correspondendo a 68,7% do valor da gasolina (R$ 5,63).

Isso quer dizer que, na média nacional, os motoristas que optaram pelo biocombustível se beneficiaram com um preço mais vantajoso que o do combustível fóssil, ao menos em tese. Contudo, o resultado foi diferente em quase todos os estados do país, uma vez que a gasolina se mostrou mais vantajosa que o etanol na maioria das Unidades Federativas (UFs).

Veja os estados onde o Etanol foi mais vantajoso



Os motoristas que gostam de abastecer seus veículos com etanol conseguiram aproveitar preços mais vantajosos em apenas cinco UFs. Confira abaixo a relação entre os preços do etanol e da gasolina nestes locais:

Mato Grosso: 63,1%;

63,1%; São Paulo: 67,9%;

67,9%; Goiás: 68,1%;

68,1%; Distrito Federal: 69,9%;

69,9%; Minas Gerais: 70%.

Em resumo, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Na semana passada, apenas estas cinco UFs comercializaram o etanol a valores mais vantajosos que a gasolina. Dessa forma, os motoristas que moram nestes locais tiveram um melhor rendimento ao optar pelo biocombustível.

A propósito, esses valores se referem a uma média local, ou seja, pode ter havido postos onde a gasolina foi mais vantajosa que o etanol. Entretanto, na média geral, o etanol foi melhor na semana passada nestes cinco locais.

Gasolina tem melhor custo-benefício em 22 UFs

De acordo com especialistas, os motoristas podem abastecer o tanque de combustível dos seus veículos tanto com etanol quanto com gasolina. Contudo, é importante analisar qual dos dois combustíveis oferece um melhor custo-benefício para os consumidores.

Na semana passada, a gasolina figurou como a melhor opção para os brasileiros em 22 UFs. Aliás, vale destacar que, apesar de vencer o confronto na maioria dos locais, as últimas semanas vêm trazendo dados cada vez mais positivos do etanol. Isso porque, há algumas semanas, a gasolina estava vencendo o confronto em todas as 27 UFs.

De todo modo, os estados com as maiores taxas percentuais referentes à relação gasolina/etanol na semana passada foram:

Amapá: 100%;

100%; Roraima: 87,4%;

87,4%; Rio Grande do Sul: 84,1%;

84,1%; Pará: 84,0%;

84,0%; Rio Grande do Norte: 82,9%.

Nestes locais, a gasolina foi bem mais vantajosa que o etanol, pois a diferença de preços dos combustíveis foi bem pequena. Por exemplo, o Amapá comercializou tanto a gasolina quanto o etanol a R$ 5,26, o litro, na semana passada. Assim, a relação entre os combustíveis ficou em 100%.

Como o etanol não pode apresentar um preço superior a 70% do valor da gasolina, todos os resultados acima dessa faixa caracterizaram o combustível fóssil como mais vantajoso, e isso aconteceu na maioria das UFs.