Veja onde os brasileiros mais gastam com cartão de crédito

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que 69% das compras efetuadas com cartão de crédito estão relacionadas à alimentação. Conforme publicado pela CNN Brasil, apesar da praticidade e facilidade proporcionadas pelo uso do cartão de crédito nessas transações, especialistas alertam para os riscos associados a essa prática.

O cartão de crédito possui uma dualidade funcional, servindo tanto como meio de pagamento para compras quanto como linha de crédito. Desse modo, em caso de não pagamento total da fatura na data de vencimento, o consumidor é prejudicado com a incidência dos juros rotativos.

De acordo com informações do Banco Central (BC), no mês de maio deste ano, os juros cobrados pelas instituições bancárias no rotativo do cartão de crédito apresentaram uma elevação, atingindo a taxa de 455,1%. Esse índice representa um aumento em relação aos 447,7% registrados no mês de abril.

Conforme destacado por Ione Amorim, coordenadora do programa Financeiro do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), é imprescindível que o uso do cartão de crédito esteja alinhado com o nível de renda e o padrão médio de consumo de cada indivíduo. Caso o contrário, os juros podem acabar prejudicando ainda mais as famílias brasileiras.

Saiba quando o pagamento com o cartão de crédito pode ser uma boa ideia

Para especialistas, o cartão de crédito pode ser um importante aliado e uma ferramenta financeira relevante para compras pessoais e familiares, desde que seja utilizado de forma consciente e organizada.

Hulisses Dias, especialista em finanças e investimentos, ressalta que os cartões de crédito podem oferecer diversas vantagens aos seus clientes. Entre essas vantagens é possível citar os programas de milhagem e benefícios adicionais, além de proporcionar cobertura para determinadas despesas de viagem.

Outra tendência no mercado é a disponibilidade de cartões de crédito oferecidos por supermercados. Ao optar por esses cartões, os clientes têm a oportunidade de obter descontos significativos nos itens adquiridos. Por exemplo, alguns desses cartões concedem descontos de até 20% em produtos de suas marcas próprias.

Cuidados ao utilizar a modalidade de pagamento

Apesar das vantagens, especialistas financeiros ressaltam a importância de uma abordagem consciente e planejada ao utilizar o cartão de crédito para compras de alimentos. Em muitos casos, é aconselhável limitar o uso do crédito apenas a situações emergenciais e priorizar o pagamento à vista ou com outras formas de pagamento mais controláveis.

Ainda que o cartão de crédito ofereça vantagens como programas de recompensas e acúmulo de pontos, é fundamental que os consumidores estejam cientes dos potenciais riscos financeiros envolvidos. Manter um controle rigoroso dos gastos e evitar compras impulsivas são medidas essenciais para evitar dívidas indesejadas.

Nesse sentido, é recomendado que os consumidores façam um planejamento financeiro detalhado, estabelecendo um limite claro para os gastos com alimentos e mantendo uma reserva financeira para possíveis emergências.



Em conclusão, embora o uso do cartão de crédito para compras em supermercados seja comum e conveniente, é fundamental que os consumidores avaliem cuidadosamente sua situação financeira antes de optar por essa modalidade de pagamento. A adoção de hábitos financeiros responsáveis pode evitar que o consumidor “se enrole” em dívidas, garantindo uma saúde financeira mais estável e tranquila.