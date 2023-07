veja perguntas e respostas sobre programa

Faixa 3: renda mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000

Faixa 3: renda anual de R$ 52.800,01 a R$ 96.000

Até quanto posso financiar?

O Minha Casa Minha Vida pode financiar até 80% do valor do imóvel pretendido. O restante precisa ser pago na entrada do financiamento. Por sua vez, esta entrada pode contar com um abatimento por meio de subsídios do Governo ou mesmo do dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do cidadão.

As parcelas do residual precisam ser pagas em até 35 anos, e o valor de cada parcela pode comprometer até, no máximo, 30% da renda que foi combinada com os compradores do imóvel. Uma família que recebe R$ 3 mil por mês, por exemplo, poderá pagar parcelas mensais de até R$ 900.

Qual é o valor dos imóveis?

O valor dos imóveis que podem ser financiados pelo Minha Casa Minha Vida também varia de acordo com o local em que o cidadão reside. Veja abaixo:

Áreas urbanas

Faixa 1 (subsidiado): até R$ 170 mil

Faixa 1 e 2 (financiado): até R$ 264 mil

Faixa 3 (financiado): até R$ 350 mil

Novas moradias: o valor máximo passou de R$ 55 mil para R$ 75 mil