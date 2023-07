Veja possíveis temas de redação para concurso ESA

As redações em concursos públicos são uma etapa importante para avaliar a capacidade de expressão escrita, raciocínio lógico e conhecimento do candidato. No caso do concurso ESA (Escola de Sargentos das Armas), é fundamental estar preparado para abordar uma variedade de temas.

Por isso, neste texto, discutiremos alguns possíveis temas, que poderão ser cobrados na redação do certame. Além disso, forneceremos dicas para escrever uma redação de qualidade para esse concurso. Quer saber mais? Então fique com a gente até o final e saiba todos os detalhes. Acompanhe a leitura!

Como é o concurso ESA?

O concurso da ESA (Escola de Sargentos das Armas) é uma oportunidade de ingressar na carreira militar e se tornar um sargento das Forças Armadas do Brasil. Assim, o concurso é conhecido por sua exigência e rigor nos processos seletivos, visando selecionar os candidatos mais preparados e capacitados para assumir responsabilidades no âmbito militar.

Ademais, ele é composto por diversas etapas, como prova escrita, exames físicos, avaliação médica, teste de aptidão física e análise documental. Além disso, o concurso possui requisitos específicos, como idade máxima, altura mínima e formação acadêmica.

A ESA oferece oportunidades em diferentes áreas, como Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Comunicações, Saúde e Música. Assim, participar desse concurso é uma chance de ingressar em uma carreira de prestígio e servir à nação. Confira a seguir, alguns possíveis temas da redação do certame, para que você possa direcionar sua preparação desde já.

Tema 1: Saúde mental (Ansiedade)

A saúde mental é um tema cada vez mais relevante na sociedade contemporânea. Ademais, a ansiedade, em particular, tem se tornado uma questão de grande preocupação. No contexto militar, é essencial abordar essa temática, uma vez que os militares estão sujeitos a situações de estresse intenso.

Nesse sentido, é importante discutir a importância do apoio psicológico pertinente e das formas de prevenção e tratamento da ansiedade no ambiente militar.

Tema 2: A demarcação das terras indígenas no Brasil

Outro possível tema de redação para o concurso ESA é a demarcação das terras indígenas, que é um assunto complexo e controverso no Brasil. Afinal, a discussão envolve questões históricas, culturais, sociais, econômicas e ambientais.

Dessa forma, é fundamental apresentar uma abordagem imparcial e informativa sobre o tema, destacando os direitos constitucionais dos povos indígenas, as demandas por demarcação de terras e os impactos dessa questão na preservação da cultura e no desenvolvimento sustentável.

Tema 3: A exposição excessiva das crianças nas redes sociais atualmente

Nos últimos anos, observamos um aumento significativo na exposição das crianças nas redes sociais. Assim, é crucial abordar os prós e contras desta prática, levando em consideração os aspectos de privacidade, segurança, impacto psicológico e formação da identidade das crianças.

Além disso, é necessário analisar as responsabilidades dos pais e da sociedade em garantir a proteção dos direitos e o bem-estar das crianças nesse contexto digital.

Dicas para escrever a redação do concurso ESA

Escrever uma redação de qualidade para o concurso da ESA é muito importante para aqueles que desejam ingressar na carreira.

Dessa forma, essa etapa requer habilidades específicas. Confira a seguir algumas dicas que podem ajudar você nesse processo:

Leia e estude sobre os temas: Mantenha-se atualizado sobre assuntos relevantes, leia livros, artigos, reportagens e documentos oficiais para embasar seus argumentos e ampliar seu conhecimento;

Organize suas ideias: Antes de começar a escrever, faça um esboço ou um mapa mental para organizar as informações e estruturar a redação de forma lógica e coerente;

Seja claro e objetivo: Utilize uma linguagem clara, evite palavras rebuscadas ou excesso de jargões militares, e expresse suas ideias de forma direta e objetiva;

Evite a fuga do tema: Mantenha-se focado no assunto proposto, evitando divagações desnecessárias ou abordagens superficiais;

Argumente com embasamento: Ao apresentar suas ideias, utilize argumentos sólidos e exemplos concretos que sustentem seus pontos de vista, citando fontes confiáveis sempre que possível.

Por que prestar o concurso ESA?

Passar no concurso da ESA oferece uma série de vantagens significativas. Primeiramente, garante a entrada em uma carreira estável e valorizada, com a oportunidade de servir às Forças Armadas do Brasil. Além disso, os aprovados têm acesso a uma formação de qualidade, com capacitação técnica e militar de alto nível.

Ainda mais, a ESA também oferece benefícios como remuneração atrativa, plano de carreira estruturado e oportunidades de crescimento profissional. Os sargentos formados pela ESA possuem reconhecimento e respeito tanto dentro quanto fora das Forças Armadas, podendo desempenhar funções de liderança e assumir responsabilidades importantes.

Ou seja, passar no concurso da ESA é uma conquista que traz consigo um conjunto de vantagens profissionais e pessoais.