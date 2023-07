Veja qual será a banca do concurso IFRN

No ano de 2023, os concurseiros terão uma excelente oportunidade de ingressar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

Com a previsão de publicação de um edital contendo 40 vagas para os níveis médio, técnico e superior, muitos candidatos já estão se preparando para garantir sua participação neste certame tão aguardado.

E uma informação crucial para quem deseja se preparar adequadamente é conhecer a banca examinadora responsável pela organização e aplicação das provas.

Nesse contexto, a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte — FUNCERN foi escolhida como a empresa responsável pela condução deste concurso. Saiba mais a seguir. Boa leitura!

Concurso IFRN: conheça a FUNCERN

A FUNCERN é reconhecida como uma instituição sólida e comprometida com a realização de processos seletivos e concursos públicos. Sua experiência e qualidade na condução desses eventos a tornam uma escolha acertada para a seleção do IFRN.

Assim, com uma equipe de profissionais altamente capacitados e uma infraestrutura adequada, a FUNCERN é responsável por assegurar a lisura, a transparência e a eficiência do certame, proporcionando aos candidatos a oportunidade de disputar as vagas de forma justa e equilibrada.

Histórico e características da banca escolhida

Para os candidatos que almejam uma das vagas oferecidas pelo IFRN, é importante compreender que cada banca examinadora possui suas particularidades.



Dessa forma, conhecer o histórico da banca, o estilo de elaboração das questões e os critérios de correção que ela adota são estratégias essenciais para uma preparação eficiente.

Além disso, a partir desse conhecimento, os candidatos podem direcionar seus estudos de maneira mais assertiva. Ou seja, focando nos conteúdos e nas características valorizadas pela FUNCERN.

A FUNCERN, ao longo dos anos, tem demonstrado seu compromisso com a qualidade e imparcialidade dos concursos que realiza. Sua reputação é construída com base em processos seletivos bem estruturados, que garantem a seleção de profissionais competentes e comprometidos.

Ademais, a banca utiliza métodos de avaliação consistentes, prezando pela relevância dos conteúdos e pela coerência das questões apresentadas. Dessa forma, os candidatos devem estar familiarizados com o estilo da fundação.

E a melhor forma de fazer isso é buscando materiais de estudo específicos e resolvendo questões de concursos anteriores organizados por essa banca.

Como se preparar para o concurso IFRN

Com a definição da FUNCERN como banca examinadora, os candidatos têm a oportunidade de estabelecer um planejamento mais direcionado para seus estudos.

Afinal, é essencial compreender que cada banca possui ênfases e abordagens diferentes em relação aos conteúdos exigidos. Portanto, a estratégia de estudo deve considerar as particularidades da banca e direcionar esforços para os pontos de maior relevância.

Para uma preparação eficiente, os candidatos devem buscar materiais de estudo atualizados e específicos para o concurso IFRN. Além disso, o ideal é utilizar apostilas, livros, videoaulas e outros recursos que abordem os conteúdos pertinentes ao edital.

Ainda mais, resolver questões de concursos anteriores organizados pela FUNCERN é fundamental para se familiarizar com o estilo das provas e identificar os principais temas abordados.

Outro aspecto importante é a organização do tempo de estudo. Com a definição da banca, os candidatos podem distribuir suas horas de estudo de forma mais estratégica, dedicando mais tempo aos conteúdos com maior peso nas provas da FUNCERN.

Assim, estabelecer um cronograma de estudos bem estruturado, com metas diárias e semanais, é uma maneira eficaz de garantir uma preparação consistente e progressiva.

Acompanhe as atualizações e informações do concurso

É essencial que os candidatos acompanhem atentamente todas as atualizações referentes ao concurso IFRN, como a publicação do edital, retificações, prazos e demais informações relevantes.

Afinal, a FUNCERN costuma disponibilizar essas informações de forma clara e acessível em seu site oficial, bem como em outros meios de comunicação utilizados para divulgar o certame.

É imprescindível estar sempre atualizado para não perder prazos e oportunidades importantes ao longo do processo seletivo. Com essas informações em mãos, você já poderá começar sua programação, desde a inscrição, o processo de preparação, até o itinerário para o dia da prova.

Comece a se preparar desde já!

O concurso IFRN, com previsão de publicação do edital em 2023, contará com a FUNCERN como banca examinadora. A escolha dessa instituição reconhecida e competente proporciona aos candidatos a segurança de um processo seletivo justo e bem conduzido.

Assim, para conquistar uma das 40 vagas disponíveis nos níveis médio, técnico e superior, os candidatos devem se preparar adequadamente, além de conhecer o perfil da banca, estudar de forma consistente e acompanhar todas as informações relacionadas ao certame.

Com dedicação e empenho, é possível alcançar o sucesso nessa importante etapa profissional. Boa sorte!