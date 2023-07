Veja quanto a Caixa já renegociou; Valor SURPREENDE

A Caixa Econômica Federal divulgou números impressionantes sobre o sucesso do seu programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. Nos três primeiros dias de operação, o programa já alcançou a renegociação de mais de R$ 10 milhões em débitos. Um total de 22 mil clientes aderiram à iniciativa junto ao banco público.

As expectativas são de que esse número continue a crescer consideravelmente, uma vez que a instituição possui cerca de 13 milhões de clientes com dívidas pendentes. O Desenrola Brasil tem se mostrado uma ferramenta essencial para auxiliar os clientes da Caixa a regularizarem suas situações financeiras, proporcionando condições atrativas para a quitação de débitos em atraso.

De acordo com a presidente da Caixa, Rita Serrano, a procura por informações sobre o Desenrola Brasil elevou significativamente o tráfego virtual do banco. Anteriormente, a página contava com uma média de 69 mil acessos diários, mas, desde o lançamento do programa, esse número cresceu de maneira exponencial, ultrapassando a marca de 1 milhão de acessos por dia.

A iniciativa não apenas beneficia os clientes com dívidas, mas também contribui para a retomada econômica do país. Ao possibilitar que as pessoas regularizem suas situações financeiras, o programa abre caminho para que elas voltem a movimentar a economia de forma mais saudável e sustentável.

Programa Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil é uma iniciativa lançada pela Caixa Econômica Federal com o objetivo de auxiliar seus clientes a resolverem suas pendências financeiras e retomarem o controle sobre suas vidas econômicas. Trata-se de um programa de renegociação de dívidas que oferece condições especiais e descontos atrativos para aqueles que possuem débitos em atraso com o banco.

Desde o seu lançamento, o programa tem alcançado números impressionantes e demonstrado ser uma poderosa ferramenta para promover a regularização das situações financeiras dos clientes da Caixa. Nos primeiros três dias de operação, o Desenrola Brasil já contabilizou mais de R$ 10 milhões em dívidas renegociadas, beneficiando mais de 22 mil clientes.

A Caixa Econômica Federal, como um banco público, entende a importância de estar ao lado de seus clientes em momentos de dificuldade financeira. Com cerca de 13 milhões de clientes endividados, a instituição enxergou a necessidade de oferecer uma solução abrangente e acessível, visando não somente recuperar créditos, mas também fornecer a oportunidade para que as pessoas se reestabeleçam financeiramente.

Agências da Caixa estão abrindo mais cedo

A presidente da Caixa, Rita Serrano, demonstrou satisfação com a resposta positiva do público ao Desenrola Brasil. Ela ressaltou a importância dessa oportunidade para os clientes da instituição que enfrentam dificuldades financeiras, destacando a dedicação da equipe em encontrar soluções adequadas para cada caso.

A Caixa Econômica Federal tem adotado medidas importantes para tornar o processo de renegociação de dívidas mais fácil e conveniente para seus clientes. Uma das principais iniciativas é a abertura antecipada de todas as agências do país, proporcionando uma hora extra de atendimento diário. Essa medida visa atender uma demanda crescente e permitir que os clientes tenham mais tempo para resolver suas pendências financeiras.

Além disso, a Caixa está inovando ao disponibilizar um caminhão-agência em um local estratégico em Santos [SP]. Essa abordagem visa alcançar um público mais amplo e facilitar o acesso a renegociação de dívidas com o Desenrola Brasil para pessoas que talvez não tenham uma agência bancária próxima ou que enfrentem dificuldades para se locomover.



