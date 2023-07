Veja quanto o Banco do Brasil já renegociou em dívidas no programa Desenrola

O Grupo Banco do Brasil (BB) anunciou que renegociou um total de R$ 2,5 bilhões em débitos nos primeiros dez dias de vigência do programa especial Desenrola Brasil. Destes valores, mais de R$ 500 milhões correspondem à Faixa 2 do programa governamental, enquanto que mais de R$ 1,8 bilhão foram objeto de renegociações especiais oferecidas pelo próprio banco.

Segundo informações divulgadas pela instituição financeira, um total de 288 mil clientes se beneficiaram das oportunidades de refinanciamento de dívidas no período compreendido entre 17 e 28 de julho. Desse número, aproximadamente 150 mil clientes optaram por renegociar suas dívidas diretamente por meio do Banco do Brasil, enquanto que cerca de 138 mil clientes escolheram a subsidiária Ativos S.A. para a realização das renegociações.

A abrangência das renegociações do Banco do Brasil foi ampliada para além das pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil, público-alvo da primeira fase do programa Desenrola. Agora, a instituição estendeu os benefícios para demais públicos inadimplentes, incluindo micro e pequenas empresas, além de pessoas físicas em geral.

Veja como renegociar dívidas no Banco do Brasil

Para os clientes que desejam renegociar suas dívidas com o Banco do Brasil, existem diversas opções de canais de atendimento disponíveis para facilitar o processo. A instituição oferece diferentes meios para atender tanto pessoas físicas quanto empresas que buscam regularizar sua situação financeira.

Os clientes pessoas físicas interessados em renegociar suas dívidas podem utilizar o aplicativo ou acessar o site do Banco do Brasil. A página na internet destinada à renegociação é www.bb.com.br/renegocie. Para empresas, o endereço específico é www.bb.com.br/renegociepj. Essas plataformas digitais oferecem uma experiência prática e conveniente para iniciar o processo de renegociação.

Outra opção é solicitar a renegociação por telefone. O Banco do Brasil disponibiliza os números 4004 0001 (Capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões) para atender aos clientes que desejam resolver suas pendências financeiras por meio de uma ligação. Os atendentes estão prontos para fornecer informações sobre as condições de renegociação e auxiliar em todo o processo.

Para aqueles que preferem o atendimento presencial, o Banco do Brasil disponibiliza suas agências em todo o país para a realização da renegociação. Basta comparecer a qualquer agência do BB para ser atendido por um profissional que fornecerá todas as informações e opções disponíveis.

Mais informações sobre o Desenrola Brasil



Você também pode gostar:

O Desenrola Brasil é um programa especial do governo que visa ajudar pessoas físicas e jurídicas a renegociarem suas dívidas, proporcionando uma oportunidade única para quem busca retomar o controle financeiro e sair da situação de inadimplência. Sendo assim, aqueles que estão enfrentando dificuldades para pagar suas contas em dia ou têm débitos em atraso, podem aproveitar o novo programa por meio de grandes instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

O Desenrola Brasil possui diferentes faixas de renegociação, cada uma com benefícios específicos. As faixas podem abranger desde descontos em juros e multas até prazos estendidos para pagamento. Isso significa que é importante se certificar de entender bem as opções disponíveis para escolher aquela que melhor se adapta às necessidades do cliente.

Para efetivar a renegociação por meio do Desenrola Brasil, será preciso apresentar alguns documentos básicos, como identificação pessoal, comprovante de renda e comprovante de residência. Caso a renegociação envolva uma empresa, podem ser solicitados documentos adicionais, ou seja, é recomendado verificar a lista de documentos com antecedência para evitar atrasos no processo.